В новия Сезон 7 на популярното предаване "Кошмари в кухнята, шеф Манчев посети заведението "CAVEA", което се намира на Римския стадион в Пловдив. Този обект е ключов, тъй като се намира на една от най-емблематичните локации в центъра на града - върху античните зидове на стадиона. Собственици на заведението са братовчедите Руска и Божидар, които са направили голяма инвестиция с надеждата да върнат старата слава на мястото, но липсата на организация в кухнята доведе до сериозни критики от страна на кулинаря Иван Манчев, видя Plovdiv24.bg.

За съжаление още в началото шеф Манчев се сблъска с "миризма на пържено и пълен безпорядък". Освен това разочарованието беше затвърдено от неприятен вкус на храната и липса на истински продукти. В кухнята положението беше трагично, но не липсваха и комични ситуации, а в една от тях Манчев се нахвърли с тиган срещу главния готвач Пламен.

След експертната му намеса, заведението получава нова концепция, насочена към подобряване на качеството и хигиената, за да може да отговори на очакванията за "емблематично място" за пловдивчани. Въпреки усилията му, собствениците на заведението не успяват да се справят и в началото на 2026 г. са принудени да го затворят.