ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Поредната разделена двойка след "Ергенът: Любов в рая"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:12Коментари (0)42
© bTV
С две рози - една за Киара и една за водещата на "Преди обед" - така се появи в студиото Краси от "Ергенът: любов в рая". Заедно ли са Киара и Краси след финала на  "Ергенът: любов в рая" - ето истината за техните отношения. 

Заедно ли са Киара и Краси?

"Не съм от най-романтичните, но може би предаването ме предразположи!" - призна Красимир Томов. Припомняме, че в риалитито той подари сонет на Шекспир на Ана-Шермин, а на Киара написа писмо, което завърши със стих на Яворов. 

Двамата имат различни причини да влязат в риалитито.

"Не съм очаквала да срещна любовта, по-скоро вид реклама" - призна Киара за причината за влизането си. 

Краси също споделя защо го е направил.

"Аз бях малко черноглед, че ще срещна някого. Влязох за емоцията. Нещо, което няма да ми се случи в реалния живот. До последно бях на кантар дали ще мога да отсъствам от работа. Мислех да вляза за малко. Но така се завъртя колелото, че ..."

След края на предаването Киара разбира, че няма как да продължат заедно. 

"За пръстена, който ми даде, имаше предложения - "Дай да го заложим, да го продадем..."

"Аз съм готов да застана на детектор на лъжата за това за залагането на пръстена - такова нещо въобще не съм ти казвал!"

Причините да се разделят Киара и Краси?

Според Краси причината да се разделят е, че "не съм Краси Пайнера и не мога да й продуцирам клиповете".

Според Киара пък причината е била проблем в комуникацията. "Една вечер, когато бях на работа и не му е вдигнх, той не ми върна цяла седмица обаждане или съобщение. Даже майка ме пита. Реших аз да му звънна, той беше на морето с приятели. Тогава си казах - приключвам."  

Защо Краси даде пръстен на Ана Шермин?

Жестът му не е бил целенасочен, по-скоро - стечение на обстоятелствата. 

"Не беше с идеята да й предложа брак. Просто така се получи! Просто каза "Някой да ми даде пръстен", аз казах "Заповядай". И така стана."

Краси опроверга слуховете, че е влязъл в "Ергенът: любов в рая" заради Шермин. Знаел е, че тя ще бъде там, но не тя е причината за участието му. 

"Фантазията й работи повече от фактите! Шермин е злобен човек. накрая се скара с всички" - категоричен бе той.


Още по темата: общо новини по темата: 2631
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
предишна страница [ 1/439 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблем в болница "Селена"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: