|Популярна водеща се завръща на екран
Вече 25 години д-р Щонова проповядва ползите на профилактиката, проактивните здравословни избори и интегралния житейски подход в постигането на пълноценен дълголетен живот. Създател на научно-базираната здравна журналистика в България, тя вдъхновява хората да осъзнаят потенциала и психичната сила на дисциплинирания ум.
Ето как самата д-р Щонова много емоционално отбеляза завръщането си на екран:
Четвърт век здраве и смисъл.
Мила моя, вярна и любима публика.
Мили хора.
Утре започва нашата 25-а година заедно.
Не мога да повярвам … как те отлетяха.
Ние нямаме сетиво за време, да … и всичко е въпрос на перцепция и на мен все ми се струва, че това е вчера. Първият ми ефир беше на 1 октомври 2000 година в ТВ Евроком България.
Не мога да повярвам … сякаш току-що започвам.
Не е истина …
Преди 25 години можех да си купя еднопосочен билет, бях млада, знаеща, можеща. Бях лекар, специалист невролог, с целия свят пред себе си. Можех да избягам … да избера себе си, да пренеса труда и страстта си другаде, но останах в свят, където болката … не е само физическа, а е оплетена в лепкави мрежи на бюрокрация … и в една система, която толкова често оставя пациентите сами срещу страданието. Останах в една система, която не уважава човека … нито лекаря. Но вместо да проклинаш мрака … запали свещ. Винаги това ме движи.
Останах, за да помагам по друг начин, по моя си начин. Исках да създам пространство, в което здравето не започва от рецептурната книжка, а от знанието. От профилактиката. От съзнателните избори. Създадох мой си телевизионен университет “Преди лекарствата", за да учим заедно … как да живеем така, че да не ставаме пациенти.
Тогава … преди 25 години … в България никой не говореше за проактивна здравна култура и никой не беше чувал за научно базирана здравна журналистика. Тошо Тошев и Васа Ганчева … мир на праха им … се чудеха какво ще излезе … но все пак ми дадоха шанс. Никой не вярваше, че една телевизионна минута може да спаси човешки живот. Но аз вярвах. И това се случи. И продължава да се случва. И сега … и днес … и вие ще видите това в ефира ни в неделя.
Благодаря на всички прекрасни колеги, гости и лекари, които отделят от безценното си време, които идват в студиото и споделят знания, открития и опит.
За мен образованието и информираността са истински двигател, те са допинг … това е свещено.
От все сърце искам да благодаря на екипа … и на всички колеги по пътя … с които вече четвърт век творим. Зад кадър стоят хора с изключителна отдаденост, професионализъм и морал - хора, които монтират до късно през нощта, без да се оплакват, без да мрънкат, защото вярват в смисъла на това, което правим.
Моята продуцентка Ралица често ми казва:
- Ти си единствената причина, поради която все още се занимавам с телевизия!
Но истината е, че ние всички заедно сме причината това предаване да диша, да расте и да вдъхновява. Защото не сътворяваме просто телевизия … или някакъв обидно кух ефир, а любов, кауза, култура и мисия.
Благодаря на bTV, че съхрани предаването ни в ефира си!
За тези 25 години никога не съм отсъствала от ефир.
Никога.
Винаги на пост!
Аз нямам дубльор за каскадите!
Водила съм болна, водила съм бременна.
Водила съм тъжна, водих докато пишех дисертацията и книгата си. Водих, докато участвах в Dancing Stars … винаги.
За този четвърт век съм разказала над 1340 лични истории … прекрасни истории на хора-феникси, които вдъхновяват всички нас да не се губим, да имаме силата да се изправяме и продължаваме след всеки удар на съдбата.
Благодаря ви, мили хора, за любовта, за подкрепата, за отношението … писмата. Получила съм толкова много обич … разбира се, имало е и сълзи .. и критики, обиди, огорчения, разочарования, болка. Но аз си обичам всяка усмивка, всяка сълза. Всяка безсънна нощ … и урок.
Дъщеря ми е на 20 години.
И аз обичам това предаване като мое второ дете … което е на 25.
Благодаря.
Поклон, грамотна и чудна публика.
За мен е чест да мога да ви служа.
