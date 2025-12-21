ЗАРЕЖДАНЕ...
Популярна водеща с тайна сватба?
Че Виктория Петрова има нов мъж до себе си, се заговори преди няколко месеца. Тогава водещата на новините беше засечена пред Малкото НДК, където се помещава телевизията, в компанията на тайнствен господин. Кой е той, тя така и не обясни, но оттогава колегите й я наблюдават под лупа. До "Уикенд" достигнаха слухове, че в последно време въпросният мъж често я чакал след работа. Малко след 8 часа вечерта, когато централната новинарска емисия приключва, той я взимал със скъпия си автомобил и заедно се отправяли към едно от любимите места на родния хайлайф. Става въпрос за луксозен рибен ресторант, който се помещава в скъп хотел в близост до НДК. Двойката често го посещавала, като винаги избирала маса за двама. Отдалеч си личало, че става въпрос за прясно влюбени хора, които предпочитат да вечерят сами, вместо с компания, понеже отношенията им все още не са помрачени от битовизмите в дългите бракове.
Шушука се, че този път, за разлика от обикновено, не става въпрос за обикновена връзка на тв звездата, а за наскоро сключен брак, който водещата от суеверие се опитва да крие. След като през 2008г. сватбата й с оператора Добромир Иванов беше широко отразена във всички медии, но бракът бързо се разпадна заради изневяра от страна на младоженеца, Вики била станала много предпазлива в афиширането на своите връзки, твърдят запознати. Затова този път тя предпочитала всичко в личния й живот да се случва тихо и да остане в тайна възможно най-дълго. Не си позволявала дори да носи венчална халка в работата си от страх, че може да я урочасат. Въпреки това обаче всички подозирали, че се случва нещо много хубаво в живота й, защото щастието й личало – била много по-усмихната от обикновено, изглеждала по-спокойна и мила с колегите си.
Преди въпросния мистериозен джентълмен Виктория с години живееше с бившия спортен министър Красен Кралев. Преди него тя имаше сравнително кратка връзка с колегата си от спортната редакция Петър Бакърджиев. След раздялата им той се ожени за бившата Мис България Гергана Гунчева, а тя се запозна с Кралев. Бракът на Петрова с Добромир Иванова беше сключен и се разпадна връзката й с Бакърджиев.
