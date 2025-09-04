ЗАРЕЖДАНЕ...
|Попиляха Рупецова: Потресена съм, на живо изглежда с 10 години по-възрастна
Даниела, която иначе влиза в заведения като на модно дефиле, сега се разхождаше по Добромерица, като баба от XIX век.
"Ти си срам за Жеравна, сваляй носията!“, "Такива носии са носили чисти и морални българки!“, "Сукманът е хубав, ама да беше сложила и мозък под кърпата“, "Потресена съм, на живо изглежда с 10 години по-възрастна“, "Мърсиш носията“, "Спри да се излагаш с евтин пиар и да петниш празника!“, "Кой спонсор ти купи тая носия“, "Майкъл Джексън в Жеравна“ са само част от стотиците негативни и гневни коментари, които заляха не само социалните мрежи на Рупецова, но и се изсипаха под всяка една пресподелена от други профили снимка.
Негативизмът, който си навлече, беше толкова голям, че ергенката се принуди да забрани коментарите под снимките си с носиите само и само оплюванията да спрат. А имайки предвид досегашния й опит с недоброжелателите, който е доста солиден, това показва, че шумът, който е предизвикала, е твърде голям дори за нея, пише "Хотарена".
