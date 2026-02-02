ЗАРЕЖДАНЕ...
|Попфолк певица призна, че кръшка
"За мен пък е нормално жената да изневерява. Мъжете имат ли цикъл, за да знаят какво са хормони?“, чуди се с насмешка гласовитата ромка. По думите й именно мъжете най-често определят кое е "нормално“ и кое – не, като удобно си затварят очите за собствените си прегрешения. Те смятат, че изневярата от тяхна страна се толерира, докато при жените е заклеймявана – нещо, с което певицата категорично не е съгласна, пише HotArena.
Диона е убедена, че двойните стандарти във връзките отдавна са остарели и е време да се говори открито за тях. Само преди няколко месеца певицата твърдеше, че е открила любовта и е щастлива с връзката си. Не е ясно дали това признание не е намек, че отново е свободна, гадаят феновете й.
