Попфолк певица Мария назначена с 40 000 лева заплата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26Коментари (1)2138
©
Фолк певицата Мария получава внушителна месечна заплата от 40 000 лева във фирмата за климатици "Кондекс", управлявана от четвъртия ѝ съпруг Теодор Петков, пише "Уикенд", като според информацията певицата е назначена на позицията финансов директор.

По данни на служители на компанията, официален представител за България на японската марка Mitsubishi, Мария е встъпила в длъжност на 1 октомври, но до момента не е стъпвала в офиса.

На работа в "Кондекс" е назначена и майката на Мария – Йорданка, която получава "скромна" заплата от 3000 лева. В ролята си на "финансов директор" певицата дори е била командирована в Дубай заедно с Теодор Петков за престижното строително изложение Big 5 Global 2025, проведено в края на ноември.

Мария публикува снимки от форума и пропуска си, на който изрично е отбелязана позицията ѝ във фирмата, макар мнозина още тогава да се усъмниха, че става дума за реално трудово правоотношение.

Любовната история около Мара Отварачката също не е лишена от скандали. Тя се залюби с Теодор Петков тази пролет, малко след шумната си раздяла с третия съпруг – Мирослав Соколов, по-известен като Миро Дзвера. Според слухове тя е поддържала паралелна връзка с Теодор в продължение на повече от година, преди бракът ѝ с Дзвера да се разпадне.

През лятото певицата официално стана съпруга на Теодор Петков – син на Любомир Петков, основател и собственик на една от най-големите фирми за климатици у нас. Заради новата си връзка Теодор се разведе с първата си съпруга Марая, от която има 8-годишна дъщеря.

По информация на близки до семейството, бившата му жена и детето са били изгонени от жилището им на ул. "Шейново" в центъра на София, за да бъде предоставено на майката на Мария.

"Теодор не може да смогне на разходите на Мария, въпреки че е милионер. Затова я назначи на тлъста заплата, а фирмата поема издръжката ѝ", коментират хора от обкръжението му.

Според тях бракът с певицата е довел и до сериозно напрежение между Теодор и баща му Любомир Петков, който дори обмислял да се върне в оперативното управление на компанията, притеснен, че "Кондекс" може да бъде застрашена под финансовото ръководство на Мара Отварачката.







Aнонимен
преди 1 ч. и 16 мин.
0
 
 
Ето схема за укриване на данъци и екскурзии и лични разходи, осчетоводявани като фирмени. А НАП спи дълбок зимен сън….
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

