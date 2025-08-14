ЗАРЕЖДАНЕ...
|Помните ли Лилана? Вдигна тайна сватба
Според тях ден преди церемонията служителки от ритуалния дом са били предупредени да пазят мълчание за събитието и "да забравят", че са участвали в организацията му.
Причината церемонията да е именно в Горна Оряховица е, че това е родният град на младоженеца, а свидетелите на подписването – негови бивши съученици от началните класове. Според местни те са получили щедро заплащане за ролята си на свидетели, пише "Ретро".
Още по-голямо недоумение буди фактът, че до съвсем скоро Лилана е била във връзка с по-млад мъж, с когото е засичана в столични магазини през есента на миналата година. Това засилва съмненията, че отношенията й с Мартин са продиктувани не от лични чувства, а от стратегически съображения.
Историята на правните проблеми на Лилана започва през 2020 г., когато тя, брат й Александър Деянов (Скилър) и Мартин Димитров са арестувани по обвинения в злоупотреба с европари по програмата "Иновации и конкурентоспособност".
Разследването установява, че финансираният софтуер е създаден в България от фирма, свързана с обвиняемите, а не от чуждестранна компания, както е било декларирано.
Лилана прекарва няколко месеца в ареста. Тогава темата за връзката й с Васил Божков набира популярност. Бизнесменът Цветомир Найденов твърди, че тя е била в интимна връзка с Божков около 10 години. "Бяхме обявени за организирана престъпна група - аз, сестра ми, нейният съдружник и още няколко човека. Звучи много налудничаво, смешно дори, но всъщност се превърна в един кошмар, който продължава все още...", това каза през февруари тази година музикантът и световен шампион по бийтбокс Александър Деянов, известен като Скилър, брат на Лилана, в интервю.
Скилър заяви, че обвиненията срещу него, сестра му Лиляна Деянова (Лилана) и нейния съдружник Мартин Димитров са част от целенасочена атака. Според него Лилана и бизнес партньорът й са "настъпили нечии интереси" и в резултат "цялата държава се стоварва върху тях".
По време на интервюто водещият зададе въпроса, който отдавна витае в публичното пространство: "Какво е общото между сестра ти и Васил Божков?".
Скилър отговори: "Аз, честно казано, Васил Божков не го познавам. Никога не съм го виждал в живота си. Доколкото знам, той и сестра ми са имали само и единствено лични отношения. Никога не са имали бизнес отношения с вземания и давания".
С това Скилър на практика потвърди слуховете, че Лилана и Божков са имали връзка, но смята, че между тях не е имало бизнес обвързаност. Лилана отрича да има общ бизнес с Божков, но признава, че го познава отдавна.
