Помните ли Лилана? Вдигна тайна сватба

© Hа 1 август спряганата за дългогодишна любовница на Васил Божков - Лиляна Деянова, известна като Лилана, се е омъжила за своя съдружник Мартин Димитров, с когото бяха в ареста през 2020 г. Подписването е станало в ритуалната зала на Горна Оряховица при пълно информационно затъмнение и в присъствието само на двама свидетели – случайни местни жители, хванати буквално от улицата, разказват хора от града пред онлайн медия.



Според тях ден преди церемонията служителки от ритуалния дом са били предупредени да пазят мълчание за събитието и "да забравят", че са участвали в организацията му.



Причината церемонията да е именно в Горна Оряховица е, че това е родният град на младоженеца, а свидетелите на подписването – негови бивши съученици от началните класове. Според местни те са получили щедро заплащане за ролята си на свидетели, пише "Ретро".



Още по-голямо недоумение буди фактът, че до съвсем скоро Лилана е била във връзка с по-млад мъж, с когото е засичана в столични магазини през есента на миналата година. Това засилва съмненията, че отношенията й с Мартин са продиктувани не от лични чувства, а от стратегически съображения.



Историята на правните проблеми на Лилана започва през 2020 г., когато тя, брат й Александър Деянов (Скилър) и Мартин Димитров са арестувани по обвинения в злоупотреба с европари по програмата "Иновации и конкурентоспособност".



Разследването установява, че финансираният софтуер е създаден в България от фирма, свързана с обвиняемите, а не от чуждестранна компания, както е било декларирано.



Лилана прекарва няколко месеца в ареста. Тогава темата за връзката й с Васил Божков набира популярност. Бизнесменът Цветомир Найденов твърди, че тя е била в интимна връзка с Божков около 10 години. "Бяхме обявени за организирана престъпна група - аз, сестра ми, нейният съдружник и още няколко човека. Звучи много налудничаво, смешно дори, но всъщност се превърна в един кошмар, който продължава все още...", това каза през февруари тази година музикантът и световен шампион по бийтбокс Александър Деянов, известен като Скилър, брат на Лилана, в интервю.



Скилър заяви, че обвиненията срещу него, сестра му Лиляна Деянова (Лилана) и нейния съдружник Мартин Димитров са част от целенасочена атака. Според него Лилана и бизнес партньорът й са "настъпили нечии интереси" и в резултат "цялата държава се стоварва върху тях".



По време на интервюто водещият зададе въпроса, който отдавна витае в публичното пространство: "Какво е общото между сестра ти и Васил Божков?".



Скилър отговори: "Аз, честно казано, Васил Божков не го познавам. Никога не съм го виждал в живота си. Доколкото знам, той и сестра ми са имали само и единствено лични отношения. Никога не са имали бизнес отношения с вземания и давания".



С това Скилър на практика потвърди слуховете, че Лилана и Божков са имали връзка, но смята, че между тях не е имало бизнес обвързаност. Лилана отрича да има общ бизнес с Божков, но признава, че го познава отдавна.