Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес

© Актрисата Катрин Кели Ланг, която е най-известна с ролята си на Брук Лоугън в сериала "Дързост и красота“, се появи на червения килим на кинофестивала във Венеция за прожекцията на филма "Ri Gua Zhong Tian" ("The Sun Rises On Us All“).



64-годишната Катрин разкри новата си по-къса прическа именно по време на фестивала. Актрисата блестеше в приказна светлосиня рокля, дълга до земята, която имаше за акцент ефектни блестящи елементи. Най-впечатляващият аксесоар, който допълваше визията й, бяха обувките, които са на българския бранд "Ингилиз“ от Пещера. Моделът е Paula и представлява ефектни сандали в сребристо с висок ток. Цената им е 705 лева, но в момента са в разпродажба за 352 лв.







Актрисата от "Дързост и красота“ не пропусна да отбележи събитието от червения килим в социалните си мрежи, както и да спомене на кои марки дължи перфектния си външен вид – в това число беше спомената и българската марка обувки, пише Ladyzone.