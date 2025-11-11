ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията потвърди за инцидент със Светлана Гущерова
По информация на свидетели, Василева слязла от колата и с ритник съборила огледалото, пише "24 часа“. Минути по-късно избухнал словесен конфликт, след който тя се оплакала от насилие. Мъжът подал сигнал до полицията, а на място пристигнали униформени. Очевидци описаха сцената като "истински цирк на паркинга“.
От МВР потвърдиха, че инцидентът се проверява. Няма задържани, а по случая е образувана преписка.
Любопитна подробност е, че инцидентът идва само часове след новината, че бившият ѝ съпруг Християн Гущеров има връзка с близка приятелка на Светлана – певицата Галена, както съобщи Intrigi.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2158
|
|предишна страница [ 1/360 ] следващата страница
Още новини от Любопитни новини:
Днес навършва Христова възраст
09:27 / 11.11.2025
Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
17:08 / 10.11.2025
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието ...
19:23 / 10.11.2025
Връхлита ни силна магнитна буря
15:21 / 10.11.2025
Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
12:15 / 10.11.2025
