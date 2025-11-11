ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Полицията потвърди за инцидент със Светлана Гущерова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:23Коментари (0)148
©
Истински скандал се разигра снощи на паркинг пред голям магазин на Околовръстното в София. Светлана Василева – бивша Мис Плеймейт и бивша съпруга на Християн Гущеров – е счупила страничното огледало на автомобила на новия си партньор, след което подала сигнал, че е била бита.

По информация на свидетели, Василева слязла от колата и с ритник съборила огледалото, пише "24 часа“. Минути по-късно избухнал словесен конфликт, след който тя се оплакала от насилие. Мъжът подал сигнал до полицията, а на място пристигнали униформени. Очевидци описаха сцената като "истински цирк на паркинга“.

От МВР потвърдиха, че инцидентът се проверява. Няма задържани, а по случая е образувана преписка.

Любопитна подробност е, че инцидентът идва само часове след новината, че бившият ѝ съпруг Християн Гущеров има връзка с близка приятелка на Светлана – певицата Галена, както съобщи Intrigi.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 2158
11.11.2025 Мария Силвестър: Заслугата за това разкритие беше на терапевта ми
11.11.2025 Цитиридис се натрови
11.11.2025 Гаф в "Игри на волята"
11.11.2025 Нели от Строево си тръгна с хубава печалба от "Сделка или не"
11.11.2025 Днес навършва Христова възраст
10.11.2025 Нова, доста любопитна двойка, на родния небосклон
предишна страница [ 1/360 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес навършва Христова възраст
09:27 / 11.11.2025
Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
17:08 / 10.11.2025
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието ...
19:23 / 10.11.2025
Връхлита ни силна магнитна буря
15:21 / 10.11.2025
Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
12:15 / 10.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
Зима 2025/2026 г.
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: