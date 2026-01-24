ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
"Не ми беше лесно, но имах нужда от тази пауза“, признава Поли в студиото на NOVA. По думите ѝ решението да се отдръпне от сцената е било осъзнато и продиктувано от вътрешно изтощение и нужда от промяна. "Понякога е важно да смениш гледната точка, да се върнеш към себе си и отново да откриеш радостта от това, което правиш“, посочва тя.
Певицата не крие, че през този период е преминала през сериозни вътрешни съмнения. "Имаше моменти, в които си задавах въпроса дали това е максимумът, който мога да постигна. Дали има нещо повече за мен“, казва тя. Отговорът идва постепенно, заедно с осъзнаването, че човек сам създава своята реалност.
Ключова роля в този процес изиграва терапията. "Започнах да ходя на терапия миналата година и това ми помогна изключително много. Призовавам всеки, който изпитва трудности, да не се страхува да потърси помощ. Това е грижа за вътрешния мир“, казва Генова.
Новата песен е дълбоко лична и за първи път Поли си позволява да говори открито не само за светлите, но и за трудните моменти в живота си. "Това е моята история. Няма нищо страшно да говориш за страховете и тъгата си. Всички преминаваме през такива периоди“, уточнява певицата.
Текстът и музиката на "Моята душа“ са създадени по време на Sofia Songwriting Camp в Боровец, на няколко хиляди метра надморска височина. Проектът се ражда благодарение на поканата на Virginia Records и съвместната работа с DJ Pancho, Acho и шведската авторка Ета Зелмани. Песента ще има и английска версия.
Поли Генова коментира и завръщането на България в конкурса "Евровизия“. Тя заяви, че е изключително щастлива, че страната ни отново има свое място на този голям музикален форум. "Имаме невероятни изпълнители и заслужаваме да сме там“, категорична е Поли Генова.
Попитана дали ѝ е мъчно, че вече няма да бъде на сцената, Поли отговаря категорично: "Не. Аз ще се върна. Рано или късно, когато дойде времето“.
Днес Поли казва, че е щастлива и по-спокойна от всякога. Майчинството, пандемията и дългото отсъствие от сцената са я променили, но и са ѝ помогнали да се върне към себе си. "Промяната винаги е за добро“, убедена е тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3113
|предишна страница [ 1/519 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Журналистът Марина Стоименова – горда майка на многоезично дете
10:17 / 24.01.2026
Родена е на днешната дата в Мездра, убиват приятеля й пред очите ...
08:29 / 24.01.2026
България избира своя участник в "Евровизия 2026"
08:22 / 24.01.2026
Гергана Паси поиска от Соломон да се извини на Цветанка Ризова
19:52 / 23.01.2026
Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
19:32 / 23.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS