Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:17
© NOVA
След близо две години мълчание една от най-популярните български певици – Поли Генова – се завърна на музикалната сцена с нова песен, която звучи като лична изповед. "Моята душа“ не е просто поредният ѝ сингъл, а откровен разказ за вътрешни колебания, страхове, търсене на смисъл и преоткриване на любовта към музиката.

"Не ми беше лесно, но имах нужда от тази пауза“, признава Поли в студиото на NOVA. По думите ѝ решението да се отдръпне от сцената е било осъзнато и продиктувано от вътрешно изтощение и нужда от промяна. "Понякога е важно да смениш гледната точка, да се върнеш към себе си и отново да откриеш радостта от това, което правиш“, посочва тя.

Певицата не крие, че през този период е преминала през сериозни вътрешни съмнения. "Имаше моменти, в които си задавах въпроса дали това е максимумът, който мога да постигна. Дали има нещо повече за мен“, казва тя. Отговорът идва постепенно, заедно с осъзнаването, че човек сам създава своята реалност.

Ключова роля в този процес изиграва терапията. "Започнах да ходя на терапия миналата година и това ми помогна изключително много. Призовавам всеки, който изпитва трудности, да не се страхува да потърси помощ. Това е грижа за вътрешния мир“, казва Генова.

Новата песен е дълбоко лична и за първи път Поли си позволява да говори открито не само за светлите, но и за трудните моменти в живота си. "Това е моята история. Няма нищо страшно да говориш за страховете и тъгата си. Всички преминаваме през такива периоди“, уточнява певицата.

Текстът и музиката на "Моята душа“ са създадени по време на Sofia Songwriting Camp в Боровец, на няколко хиляди метра надморска височина. Проектът се ражда благодарение на поканата на Virginia Records и съвместната работа с DJ Pancho, Acho и шведската авторка Ета Зелмани. Песента ще има и английска версия.

Поли Генова коментира и завръщането на България в конкурса "Евровизия“. Тя заяви, че е изключително щастлива, че страната ни отново има свое място на този голям музикален форум. "Имаме невероятни изпълнители и заслужаваме да сме там“, категорична е Поли Генова.

Попитана дали ѝ е мъчно, че вече няма да бъде на сцената, Поли отговаря категорично: "Не. Аз ще се върна. Рано или късно, когато дойде времето“.

Днес Поли казва, че е щастлива и по-спокойна от всякога. Майчинството, пандемията и дългото отсъствие от сцената са я променили, но и са ѝ помогнали да се върне към себе си. "Промяната винаги е за добро“, убедена е тя.


