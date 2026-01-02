ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина последната модна кралица на Париж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:36
©
Модната дизайнерка графиня Жаклин дьо Рибес, известна като "последната кралица на Париж“, почина на 96-годишна възраст, съобщи AFP.

Според агенцията тя е починала на 30 декември 2025 г. в Швейцария.

Жаклин дьо Рибес е родена през 1929 г. и от 50-те години на миналия век се появява в списъците на най-добре облечените жени в света.

 

През 1962 г. основава собствена модна къща, която управлява до 1995 г.

Тя е била приятелка с модните дизайнери Ив Сен Лоран и Валентино.


