Почина голям талант, оставил траен отпечатък в Холивуд

© Дейвид Вайцнер, холивудският продуцент, който стои зад филми като "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“, почина. Той беше на 86 години. Тъжната новина беше съобщена от The Hollywood Reporter.



Според изданието, продуцентът е починал на 1 септември. Това се е случило в собствения му дом, разположен в Калабасас (Калифорния). Вайцнер започва кариерата си в Ню Йорк, но признанието му идва, докато работи в Лос Анджелис, където е продуцент на филма от 1969 г. "Създателите на филма“. Усилията му за популяризиране на филма след това печелят "Оскар“.



Вайцнер е най-известен с времето си като вицепрезидент на 20th Century Fox през 70-те години на миналия век, където успешно ръководи рекламните кампании за някои от най-емблематичните филми на всички времена, включително "Пришълецът“ и "Междузвездни войни“.