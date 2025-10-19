Почина басистът на Limp Bizkit

© Американският басист и съосновател на ню метъл групата Limp Bizkit, Сам Ривърс, почина на 48-годишна възраст, съобщи Би Би Си.



Групата обяви новината в социалните мрежи, описвайки Ривърс не просто като "нашия басист“, а като "душата на звука“. "От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам внесе светлина и ритъм, които никога не биха могли да бъдат заменени. Талантът му беше естествен, присъствието му незабравимо, сърцето му огромно“, написаха членовете на групата.



Причината за смъртта му не е оповестена.



Ривърс напусна Limp Bizkit през 2015 г. заради чернодробно заболяване, причинено от "прекомерно пиене“. В интервю за книгата Raising Hell той сподели: "Спрях да пия и направих всичко, което лекарите ми казаха. Преминах лечение за алкохолизъм и ми направиха трансплантация на черен дроб, който беше идеално съвместим.“



Освен музикалния си талант, Сам Ривърс бе удостоен с наградата "Гибсън“ за най-добър басист през 2000 г. Групата също отбеляза и благотворителната му дейност.



Limp Bizkit, в състав Фред Дърст, Джон Ото, Ди Джей Лийтъл и Сам Ривърс, е основана през 1994 г. С хип-хоп рок стила си и текстовете с неприлични думи, групата се утвърждава като определяща за края на 90-те години и допринася за популяризирането на тежкия рок.



Хитовите им албуми включват Significant Other и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, а сингли като Take a Look Around и номер едно хитът Rollin' (Air Raid Vehicle) им осигуряват международен успех.