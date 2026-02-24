ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина бащата на Есил Дюран
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:31
©
Популярната попфолк и изпълнителка Есил Дюран съобщи, че баща ѝ е починал на 23 февруари. Новината певицата сподели чрез профилите си в социалните мрежи, придружена от прочувствено прощално послание, в което изразява своята скръб и почит към него.

В публикацията си тя описва баща си като човек с артистична и безгранична душа:

"Моят татко не беше просто човек – той беше музика в тишината ми… светлина, която не угасва, дори когато очите ми се пълнят със сълзи. Артистичната му душа не познаваше граници, пърхаше като пеперуда и рисуваше небето с мечти… Научи ме и мен на същото…“

Есил Дюран подчертава духовната връзка, която ще продължи да ги свързва, и споделя, че баща ѝ ще продължи да бди над нея:

"Вчера тръгна към звездите… Но аз знам – всяка вечер ще ми намига от най-ярката. И когато запея, гласът ми ще търси неговия аплауз. Защото любов като неговата не умира. Тя остава. В мен. Завинаги. Обичам те, папа, и ти благодаря.“

С това послание певицата изразява не само своята скръб, но и вечната благодарност и любов към баща си.


