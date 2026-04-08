На 33-годишна възраст почина Стоян Йорданов, самоук певец, известен с участието си в осмия сезон на шоуто "България търси талант“ през 2022 г.

Стоян започва да се занимава с музика още на 15 години и бързо печели сърцата на публиката със своята искреност и необикновен глас. В шоуто той никак не впечатли журито, състоящо се от Тодор Кантарджиев, Катерина Евро, Евелин Костова и Николаос Цитиридис, но все пак получи "Златен бутон“от Сашо Кадиев, което му отваря вратата към национална известност.

"Човекът с невероятния глас, който ни накара да се усмихнем и да се гордеем…“ - споделят негови близки от село ямболското село Безмер.

Стоян бе известен с това, че пееше с душа, използвайки единствено микрофон и музика от телефона си, докосвайки сърцата на хората.