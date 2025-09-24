ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина Клаудия Кардинале
Актрисата е починала в Немур, Франция, в компанията на децата си, според нейния агент Лоран Саври.
"Тя ни оставя наследството на свободна и вдъхновена жена, както като жена, така и като артист“, каза Саври.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 424
|предишна страница [ 1/71 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар официално я показа
20:49 / 23.09.2025
След две посещения при папата тяхната сватба става възможна
17:06 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
13:09 / 23.09.2025
Зъболекари: Внимателно четете етикетите на пастите за зъби!
13:09 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 ...
09:09 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS