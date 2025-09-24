ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Почина Клаудия Кардинале
Автор: Елиза Дечева 07:48Коментари (0)727
©
Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст. Кардинале е работила с едни от най-известните режисьори, сред които Лучино Висконти, Федерико Фелини и Ричард Брукс

Актрисата е починала в Немур, Франция, в компанията на децата си, според нейния агент Лоран Саври.

"Тя ни оставя наследството на свободна и вдъхновена жена, както като жена, така и като артист“, каза Саври.


Още по темата: общо новини по темата: 424
24.09.2025 Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен язовир се срути, отприщвайки 68 милиона тона вода
23.09.2025 Водеща загина в самолетна катастрофа!
22.09.2025 Почина звезда от филма "Магьосникът от Оз"
21.09.2025 Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
20.09.2025 Почина звезда от "Анатомията на Грей"
19.09.2025 Композитор загина в катастрофа с малък самолет
предишна страница [ 1/71 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар официално я показа
20:49 / 23.09.2025
След две посещения при папата тяхната сватба става възможна
17:06 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
13:09 / 23.09.2025
Зъболекари: Внимателно четете етикетите на пастите за зъби!
13:09 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 ...
09:09 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Въвеждат географска информационна система в Пловдив
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Тежко криминално престъпление край Смолян
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: