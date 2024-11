Почина Джонатан Хейз

© Обичаният актьор Джонатан Хейз почина в събота в дома си в Лос Анджелис на 95-годишна възраст. Роден като Джак Арън Шахтер на 1 април 1929 г. в Питсбърг, Хейз започва актьорската си кариера на сцената, работейки с известната изпълнителка Джоузефин Бейкър и барабаниста Бъди Рич, негов братовчед.



След случайна среща с Уайот Ордунг, Хейз е представен на Корман, отбелязвайки началото на дълго партньорство.



Корман си спомня първата им среща, казвайки: "Има роля за теб, мексиканец... Но ще трябва да си пуснеш мустаци. Ще трябва също така да носиш собствените си костюми, да правиш свои собствени каскади и ще няма да ти бъде платен извънреден труд. Все още ли го искаш?" Хейз, първоначално обявен като Джак Хейс, по-късно приема сценичното име Джонатан Хейз.



Най-емблематичната роля на Хейз е като Сиймор Крелборн в оригиналния The Little Shop of Horrors (1960), където той играе тромав продавач в магазин за цветя, който открива растение, изискващо кръв и човешка плът, за да оцелее.



В запомняща се сцена той изважда зъбите на гробаря Уилбър Форс, изигран от Джак Никълсън.



"Всички вътрешни сцени във филма бяха направени за два дни, те бяха като 20-часови дни, а след това излязохме на улицата да купонясване. Беше лудост", си спомня Хейз през 2001г.



"Всъщност снимахме на Skid Row, използвайки истински скитници като статисти. Щяхме да им платим 10 цента за преминаване."



Гъвкавостта и ентусиазмът на Хейз му спечелиха репутация на актьор-хамелеон. Публикация в Tumblr от 2011 г. го описва като "дребен, слаб мъж с момчешка външност... Той поддържаше огромен ентусиазъм за какъвто и проект да работи, и... беше готов да изрази удоволствието, когато ставаше въпрос за промяна на неговия поза и глас, за да създадете нова личност на екрана."



През цялата си кариера Хейз се появява в многобройни филми на Корман, включително Бързи и яростни (1954), Денят, когато светът свърши (1955), Залог на Доуп Стрийт (1958) и Х: Човекът с рентгеновите очи (1963) ).



Той също така пише сценария за Invasion of the Star Creatures (1962) и работи като продуцентски мениджър на различни проекти.