ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
По-силен период започва за три зодии във втората половина на септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:07Коментари (0)766
©
Втората половина на месеца носи подем и яснота за три знака. Ако се питате кои ще използват най-добре този силен период, тук ще намерите отговора. Прочетете какво е разумно да започнете, какво да довършите и как да насочите силите си, за да извлечете най-голяма полза. Съветите са конкретни и лесни за следване. Идеята е да направите малки, ясни стъпки, които водят до видими резултати без излишно напрежение. 

Лъв

Предстои ви силен завършек на месеца, в който думата "смелост“ отваря врати. Ще усещате повече подкрепа, а делата ви ще се подреждат, когато давате ясен пример и казвате кратко какво очаквате. Сцената е ваша: важни разговори, изяви и срещи с хора, от които зависи развитие. Добре е да съставите план по дни: две главни цели – една за работа и една за личен живот – и по три конкретни стъпки към всяка от тях.

В парите заложете на умереност и точна преценка; възможно е предложение за обща дейност или допълнителен доход, но изисквайте писмено уточняване на условията. В службата сте убедителни, когато показвате резултат, а не обещание – съберете примери, числа и кратко обяснение как сте стигнали до тях. Подходящи са дейности, в които личат талант и топло присъствие – обучение, сценична проява, работа с деца или водене на екип.

Пазете се от спонтанни покупки и от това да обещаете повече, отколкото времето ви позволява. В личния живот ви чакат топли срещи и повече внимание; поставете ясни граници, за да остане време за почивка. Ако търсите съдействие, изберете хора, с които споделяте общи ценности – тогава думите ви ще срещнат бързо разбиране.

Рак

Втората половина на септември ви насърчава да укрепите дома и сигурността си. Времето е добро за подреждане на важни документи, за довършване на ремонт или за спокойни, но точни разговори в семейството. На работа ще ви търсят заради точност и търпение; използвайте това, за да уточните срокове, да получите писмени потвърждения и да поискате справедливо възнаграждение. Създайте спестовен план: отделете малка сума веднага, прегледайте сметките и намалете излишните разходи. Ако обмисляте покупка, изчакайте ден, в който се чувствате напълно спокойни с избора си.

Подходящ момент е да уредите имотна тема, да подобрите кухнята или да организирате роднинско събиране, което ще укрепи връзките. В отношенията има шанс за повече близост и доверие, стига да говорите ясно за потребностите си и да уважавате границите си. Денят ви ще върви леко, ако съчетаете грижа за близките с малки радости за себе си – домашна храна, тиха музика, подреден ъгъл, в който да си починете. За здраве заложете на повече вода и лека разходка след вечеря. Завършете започнатите неща и не се страхувайте да откажете услуга, когато календарът ви е пълен.

Козирог

Най-силното ви време идва с ред, труд и тиха увереност. От средата на месеца задачите се нареждат така, че да видите напредък там, където дълго сте градили основи. Подгответе кратък отчет за свършеното и поискайте среща с човек, от когото зависи развитие – началник, съдружник или доверен съветник.

Говорете спокойно и покажете с факти какви резултати носи трудът ви и каква е следващата разумна стъпка. Ще получите знак, че сте в правилна посока – похвала, по-висока отговорност или ясна покана към по-голям проект. В парите съчетайте разширяване с предпазливост: отделете част от постъпленията за резерв и не се изкушавайте да покривате чужди дупки. Пазете силите си – не носете целия товар сами, а разпределете задачите и оставяйте време за тишина.

Добър период е за кратко обучение, за преглед на срокове по договори и за уточняване на правила в екипа. В личния живот заложете на честен разговор и на малки, но смислени жестове; покажете, че държите на човека срещу себе си, като сте точни и внимателни. Когато знаете какво искате и го казвате просто, получавате точното съдействие.

Втората половина на септември е поле за уверен ход за Лъв, Рак и Козирог. Силата идва от ясна дума, спокоен ритъм и постоянство. Подредете дните си, завършете започнатото и поставете по една смела, но разумна цел. За да извлечете най-много, съчетавайте твърдост с меко отношение – към себе си и към другите. Така периодът ще донесе видима полза, чиста радост и доволно усещане за добре свършена работа.


Още по темата: общо новини по темата: 1139
07.09.2025 Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си
07.09.2025 Азис: Дойде и ме удари пред всички
07.09.2025 Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
07.09.2025 На 22 тя задмина майка си по красота
07.09.2025 Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
07.09.2025 Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
предишна страница [ 1/190 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
09:37 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
07:38 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
07:30 / 07.09.2025
Празникът на 7 септември, кого почитаме?
07:26 / 07.09.2025
Ще става ли за плаж, ето какво показва днешната прогноза
07:19 / 07.09.2025
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог...
20:49 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
НАП започва да праща писма
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
10:16 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
15:16 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Надстрояват бившия Партиен дом
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Пожари в Благоевградско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: