Предаването "Стани богат" стартира специалното издание "Избрах България", представящо сънародници, завърнали се от чужбина. Участникът Христо Колев, посетил 56 държави, илюстрира този избор, съчетавайки немска данъчна консултация от разстояние с работа като туристически водач в екзотични дестинации.

"Аз съм завършил в Пловдив. След това заминах за Германия. И всъщност, докато бях ученик и студент, гледах да използвам всяка една възможност да участвам в обменни програми, всяка една възможност за пътуване", споделя той пред bTV.

Той допълва, че именно тези преживявания са оформили интереса му към пътешествията и желанието да опознава различни култури. "И така ми се роди моята голяма любов и интерес към света, любов към пътешествията и съответно да виждам в това възможност да опознавам света отвътре."

Сред най-впечатляващите за него държави той откроява Туркменистан и Киргизстан. За Туркменистан казва: "Под 10 000 посетители годишно. Тоест това е една от най-малко посещаваните страни в света." Той описва и специфичната визия на страната с белите сгради и строги правила. За Киргизстан подчертава природата и гостоприемството: "Изключително красиви гледки… просто една от страните, които, ако беше в Европа, щеше да е на нивото на Швейцария и Франция."

Колев разказва и за посещението си на известния кратер "Вратата на Ада" в Туркменистан, образуван при геоложка грешка по време на СССР, който гори от десетилетия. Сред най-силните му впечатления остава и Великата китайска стена, която описва като място с "огромен мащаб", което трудно може да се сравни с друго.

Участието му в "Стани богат" е сбъдната детска мечта. "От малък изключително много се интересувам от игрите за знания. Винаги съм искал да се пробвам", споделя той, като допълва, че преживяването е било силно емоционално.