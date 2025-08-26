ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивски Аполон влиза в новия Eрген, участничките го съблякоха
Новият сезон на риалити сензацията ще бъде различен, а сред участниците обаче най-много шум предизвиква появата на един добре познат красавец от Пловдив – Джани Рата. Още в първия трейлър чаровникът мигновено прикова вниманието на дамите.
"В първия момент, когато го видях, си казах "Това момче трябва да бъде съблечено", казва едно от момичетата и сваля ризата на Рата.
Секси визията му, съчетана със самочувствие и мистериозно излъчване, го превърна в звездата на сезона още преди официалния му старт.
През 2013 г. Джани печели международната титла Best Child Model of the World и оттогава пътят му към прожекторите изглежда предначертан. Той е възпитаник на ЕГ "Иван Вазов" с италиански език.
Заставал е пред камерата в клипове, има участия в телевизионни формати, а в Италия вече са забелязали таланта и визията му.
25-годишният Джани е добре познат на пловдивската сцена. Той е активен в социалните мрежи, поддържащ сериозна форма с интензивни тренировки.
Наскоро той сподели кадри от Позитано и Капри, където се наслаждава на разходки край Амалфийското крайбрежие. Любопитно е, че на снимките ясно се вижда контузия на ръката му. Дали се е случило по време на формата предстои да разберем.
Въпросът дали Джани е бил сам, или в компанията на специална дама от предаването, засега остава мистерия.
Пловдивчанинът влиза в новия сезон не просто като участник, а като магнит за женското внимание. С харизма, сила и амбиция, той е готов да превърне шоуто в истинска арена на страсти.
