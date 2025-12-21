ИЗПРАТИ НОВИНА
Плейбоят Красимир стана за смях с нелепия си външен вид
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:23
© YouTube
Голям мъжкар, няма що. Красимир Томов, познат на зрителите като Краси от последния сезон на "Ергенът: Любов в рая“, очевидно е решил да изненада всички след края на риалити формата. Докато по време на предаването упорито се представяше като алфа мъжкар, самоуверен и доминиращ, днес визията му буди повече недоумение, отколкото възхищение.

Още по време на шоуто много зрители не откриваха нищо особено мъжествено в поведението му, а след излизането му от формата социалните мрежи буквално гръмнаха от коментари за външната му трансформация. По всичко личи, че Краси е заложил сериозно на външния си вид и суетата вече заема централно място в ежедневието му. 

Само седмици преди да навърши 38 години, бившият риалити герой демонстрира визия, която мнозина определят като крайно неочаквана. Оформени и силно изтънени вежди, видимо изгладено чело и опъната кожа навеждат на мисълта за естетични корекции, включително ботокс. Резултатът обаче според коментарите онлайн по-скоро напомня на пластмасова кукла, отколкото на "лъв от саваната“, за какъвто сам се представяше в предаването.

Още по-голямо впечатление прави аксесоарът, с който Краси вече се появява публично – малка чантичка, носена в ръка, по-скоро напомняща дамска, отколкото мъжка. Детайл, който предизвика вълна от подигравателни реакции и сравнения, особено на фона на предишните му изказвания за "истинската мъжественост“, пише сайтът zajenata.bg.

Иронията е, че именно този образ успя да привлече вниманието на няколко участнички в "Ергенът“. В рамките на формата Краси беше сред най-обсъжданите персонажи заради близките си отношения с Емили, Анна-Шермин и Киара. След края на шоуто обаче той самият не пропусна да хвърли саркастични коментари по техен адрес, което допълнително настрои публиката срещу него.

От самопровъзгласен мачо до суетна риалити знаменитост – трансформацията на Краси със сигурност няма да остане незабелязана. Дали това е търсена провокация, отчаян опит за внимание или просто нов етап от личния му имидж, предстои да разберем. Едно е сигурно – образът му след "Ергенът“ е всичко друго, но не и незабележим.


