ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Плейбоят Красимир стана за смях с нелепия си външен вид
Още по време на шоуто много зрители не откриваха нищо особено мъжествено в поведението му, а след излизането му от формата социалните мрежи буквално гръмнаха от коментари за външната му трансформация. По всичко личи, че Краси е заложил сериозно на външния си вид и суетата вече заема централно място в ежедневието му.
Само седмици преди да навърши 38 години, бившият риалити герой демонстрира визия, която мнозина определят като крайно неочаквана. Оформени и силно изтънени вежди, видимо изгладено чело и опъната кожа навеждат на мисълта за естетични корекции, включително ботокс. Резултатът обаче според коментарите онлайн по-скоро напомня на пластмасова кукла, отколкото на "лъв от саваната“, за какъвто сам се представяше в предаването.
Още по-голямо впечатление прави аксесоарът, с който Краси вече се появява публично – малка чантичка, носена в ръка, по-скоро напомняща дамска, отколкото мъжка. Детайл, който предизвика вълна от подигравателни реакции и сравнения, особено на фона на предишните му изказвания за "истинската мъжественост“, пише сайтът zajenata.bg.
Иронията е, че именно този образ успя да привлече вниманието на няколко участнички в "Ергенът“. В рамките на формата Краси беше сред най-обсъжданите персонажи заради близките си отношения с Емили, Анна-Шермин и Киара. След края на шоуто обаче той самият не пропусна да хвърли саркастични коментари по техен адрес, което допълнително настрои публиката срещу него.
От самопровъзгласен мачо до суетна риалити знаменитост – трансформацията на Краси със сигурност няма да остане незабелязана. Дали това е търсена провокация, отчаян опит за внимание или просто нов етап от личния му имидж, предстои да разберем. Едно е сигурно – образът му след "Ергенът“ е всичко друго, но не и незабележим.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2687
|предишна страница [ 1/448 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Популярна водеща с тайна сватба?
12:13 / 21.12.2025
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:00 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS