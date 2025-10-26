ЗАРЕЖДАНЕ...
|Писна й, слиза от сцената
На канадската певицата ѝ писнало от атаките от страна на т. нар. "боди шемъри" ( от англ.: body shame) в социалните мрежи.
Певицата направи съобщението, докато отбелязваше 25-годишнината от издаването на първия си албум "Whoa Nelly!“, в емоционална публикация в социалните мрежи в петък.
"25 години по-късно музиката ми достигна до цяло ново поколение фенове и не бих могла да бъда по-щастлива от това“, написа тя в Instagram , заедно със снимка на себе си от 2000 г. и много по-скорошен клип на сцената в Берлин през лятото.
Макар че отбелязва, че е било "забавно“ да бъде "отново на сцената“, Фуртадо написа, че продължава напред.
Нели Фуртадо обяви, че се оттегля от музиката в емоционална публикация в социалните мрежи.
"Като оставим всичко това настрана, реших да се оттегля от сценичната дейност за обозримо бъдеще и да се посветя на други творчески и лични начинания, които смятам, че биха подхождали по-добре на следващия етап от живота ми“, написа 46-годишната Фуртадо.
"Наслаждавах се изключително много на кариерата си и все още обичам да пиша музика, тъй като винаги съм го възприемала като хоби, което имах късмета да превърна в кариера“, продължи тя, добавяйки, че "ще се идентифицира като автор на песни завинаги“.
"Благодарна съм за всички години забавление, общност и чудеса“, написа певицата, изразявайки "Безкрайна благодарност към всеки, който някога е слушал и е вибрирал с моята музика и е посещавал някое от моите представления“.
Авторката на хита "I’m Like a Bird“ също благодари на "тези, които са работили толкова усилено, за да ми помогнат да сбъдна поп мечтите си на творческо и организационно ниво“, както и на своите "брилянтни сътрудници и лоялни
шампиони“
"Благодаря и лека нощ!“, завърши публикацията моделът на SKIMS .
Феновете нахлуха в коментарите на певицата от "Promiscuous“, за да поздравят Фуртадо за постижението.
"Завинаги икона“, написа един последовател, докато друг се обади: "Защо плача?
"Нели, имаме нужда от теб“, оплака се трети, а четвърти добави: "25 години по-късно, а ти си все още толкова емблематична, колкото винаги
