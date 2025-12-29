ЗАРЕЖДАНЕ...
|Писател: Ценностите, върху които беше стъпила нашата цивилизация, се преобръщат
"Ставаме по-объркани, защото виждаме в света какво става. Ценностите, върху които беше стъпила нашата цивилизация, се преобръщат или се подменят и това няма как да не води до сътресение вътре в самите нас, вътре в отделните държави и в отделния човек, разбира се", коментира писателят Теодора Димовa.
Тя подчерта, че несигурността, в която живеем, има двоен характер. От една страна е тревожна и разклащаща, но от друга носи потенциал за изход и осъзнаване.
Едно от най-значимите събития на изминалата година безспорно са протестите.
"Ако трябва да обобщим, тези протести бяха най-важното, което се случи през изминалата година, и слава Богу, този път те не бяха под юмрука на президента. Напротив, те бяха и срещу президента. И това е голямата разлика с протестите преди пет години", отбеляза Димова пред Bulgaria ON AIR.
Според нея новото поколение е показало силна емоционална несъвместимост с настоящия модел на управление.
В същото време Димова поставя важния въпрос доколко тази младежка енергия може да се ориентира и съхрани във времето.
Тя предупреди, че протестната енергия не е безкрайна и че без собствени послания и лидери тя може постепенно да се разпилее, както се случва и в други държави.
Духовност и език на агресията
По отношение на духовността Димова е категорична, че тя не отслабва в условията на постоянна политическа криза.
Особено тревожен за нея е езикът на агресията и грубостта, който се налага в публичното пространство и идва от най-високите политически нива.
"Груби изрази, агресия, невъзпитание, грозен език, грозна радост, грозни смешки", отбеляза Димова.
По темата за идентичността и приемането на еврото писателят отхвърля тезата, че българската идентичност може да се сведе до националната валута.
Според нея тя е много по-богата и многопластова и не може да бъде изгубена толкова лесно. Истинският патриотизъм, смята Димова, не е показен и креслив, а тих и дълбок, подобен на лична обич.
В погледа си към утрешна България Теодора Димова призовава за спокойствие и търпение в идните месеци.
