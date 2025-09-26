ИЗПРАТИ НОВИНА
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:48 / 26.09.2025Коментари (0)667
© Инстаграм
Пиленцата от Монако пак се обадиха - този път от панаира на суперлуксозни яхти в княжеството. Както пише "Меринджей", двойката се била похвалила, че билетите за изложението стрували по 2000 евро, но не е ясно дали са броили 8000 лева, за да се докоснат до лукса, или са гледали отстрани. Но пък щели и те да си купуват яхта...така мълвят завистливите езици...

За сметка на това преди седмица те пак се опитаха да подразнят хората, пускайки видео в мрежата от Френската Ривиера, където все пак се качиха на борда на яхта.

Княжество Монако олицетворява върховната красота и блясък със зашеметяващото си средиземноморско крайбрежие, елегантната си архитектура и спираща дъха гледка, особено по време на изложението за яхти където луксозни мегалодки събират погледи на познавачи и зяпачи.

Яхтеното шоу се провежда от 24 до 27 септември в Порт Hercules. Всяка година това изложение предлага уникално зрелище.

За съжаление не видяхме да влязат в кадър Нина и Борислав в рекламните кадри на шоуто, но пък дамата, плуваща в лукса, пусна в петък селфи от някакво място, много приличащо на 00.


