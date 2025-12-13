ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Певицата Емилия: Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се отпусна
Емилия разказа, че в последните години се чувства по-спокойна и зряла благодарение на партньора си Жорж, който я подкрепя и ѝ помага да преодолява съмненията си.
"Той винаги ми казва, че мога, че съм способна и добра майка, добра певица – и всичко това ме прави по-уверена", допълни певицата. За професионалния си път тя сподели, че не е от изпълнителите, които пускат нови песни всеки месец, но когато пусне парче, то успява. Сред успешните й проекти е дуетът със Слави Трифонов, който я насърчил да опита:
"Не всички неща се получават от първия път, но препятствията са част от пътя". Емилия си спомня и трудното начало на кариерата си. Отива от малък град в големия на 16 години, живее с колежката си Десислава, която ѝ помага да се адаптира и да се научи на самостоятелност и професионално поведение. "Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се отпусна и да общувам с хората", спомня си певицата.
Певицата говори и за семейните си ценности. Тя израснала в обикновено семейство, където майка ѝ се грижела за всичко, докато баща ѝ работел. "Майка ми беше и баща, и майка за нас. Сега я водя навсякъде с мен и глезя близките си, защото имам тази възможност. Няма нищо по-хубаво", каза Емилия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2579
|предишна страница [ 1/430 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Бизнесмен: Викнах полиция заради Дениз Хайрула!
21:38 / 13.12.2025
Една от най-богатите жени в света днес навърши едва 36
20:19 / 13.12.2025
Историята на "усмихнатата" домакинска гъба, която носи милиони на...
20:12 / 13.12.2025
Жена на 68 години: Умрях за 11 минути, бях в рая и ада, никога ня...
17:23 / 13.12.2025
Даниел Бачорски избухна: Никога не съм мълчал
14:58 / 13.12.2025
Почина известен актьор
10:58 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS