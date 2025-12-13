Певицата Емилия: Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се отпусна

© Певицата Емилия сподели за живота си в предаването "Животът по действителен случай", музиката и семейството, че за нея е важно да бъде майка и да живее обикновен живот, да познава малките, ежедневни моменти. "Мога да отделя музиката, но не мога без нея. Това са две различни неща", каза тя.



Емилия разказа, че в последните години се чувства по-спокойна и зряла благодарение на партньора си Жорж, който я подкрепя и ѝ помага да преодолява съмненията си.



"Той винаги ми казва, че мога, че съм способна и добра майка, добра певица – и всичко това ме прави по-уверена", допълни певицата. За професионалния си път тя сподели, че не е от изпълнителите, които пускат нови песни всеки месец, но когато пусне парче, то успява. Сред успешните й проекти е дуетът със Слави Трифонов, който я насърчил да опита:



"Не всички неща се получават от първия път, но препятствията са част от пътя". Емилия си спомня и трудното начало на кариерата си. Отива от малък град в големия на 16 години, живее с колежката си Десислава, която ѝ помага да се адаптира и да се научи на самостоятелност и професионално поведение. "Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се отпусна и да общувам с хората", спомня си певицата.



Певицата говори и за семейните си ценности. Тя израснала в обикновено семейство, където майка ѝ се грижела за всичко, докато баща ѝ работел. "Майка ми беше и баща, и майка за нас. Сега я водя навсякъде с мен и глезя близките си, защото имам тази възможност. Няма нищо по-хубаво", каза Емилия.