Певица се завърна в България след 8 години в САЩ

© Певицата Теодора се завърна в България след 8 години в САЩ. Тя подготвя нов фолклорен албум, който ще излезе догодина, пише "Минаха години".



Още на 6 Теди години изпълнява първата си песен. Завършва музикално училище в Бургас, след което е приета за хорист в ансамбъл "Странджа". В последствие заминава за Америка с любовта на живота си и се посвещава на семейството.



Първата ѝ песен "Желание за грях“ дава името на дебютния ѝ албум, издаден през 2005 г. През 2004 г. заснема първия си видеоклип към песента "Не позна“ и участва с песента "Лятна буря“ на 12-ия международен фестивал за авторска песен на македонска основа "Пирин фолк“ – Сандански.



Докато преди 3 години решават да се върнат отново в България, където започва да работи отново усилено по своите музиклани проекти, съчетавайки попфолк музиката с фолклорната.