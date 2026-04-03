Попфолк певецът Джордан преживява истински ренесанс – както в професионален, така и в личен план. През последната година и половина той успява да свали впечатляващите 26 килограма, мотивиран от желанието за по-здравословен живот. За Джордан спортът е не просто суета, а начин за справяне със стреса от нощния живот и пътуванията. За да е максимално дисциплиниран, той дори се премества да живее в комплекс с фитнес, което му позволява да тренира почти всеки ден, понякога и по два пъти. Режимът му включва интензивно кардио и стриктна диета без хляб, тестени изделия и сладкиши, информират от HotArena.

Когато има време, Джордан обича да готви сам. Залага на здравословни рецепти без захар, глутен и излишни калории. Любима негова закуска е комбинация от овес, яйца, ванилия, обезмаслено мляко, протеин, бакпулвер и котидж сирене, изпечена във фурна. "Става нещо като кекс или чийзкейк – идеално за закуска или следобеден снак“, споделя той. Освен това често си прави палачинки и здравословни закуски със скир.

Певецът споделя, че макар кариерата му винаги да е разчитала на гласа, а не на външността, феновете му са забелязали и оценили промяната. Успоредно с физическата трансформация, той отчита и сериозен пик в кариерата си, чувствайки, че публиката го е преоткрила през последните четири години. В момента Джордан подготвя нов албум и нови проекти, зареден с повече енергия и самочувствие от всякога.