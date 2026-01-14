ИЗПРАТИ НОВИНА
Петя Дикова след най-интимното интервю с Камелия: Благодаря!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:32
©
Попфолк певицата Камелия реши да коментира осиновяването и сурогатното майчинство по време на откровено интервю. По време на участието си CoolT по bTV тя проговори и за натиска и нетактичните въпроси, които е трябвало да понася за това, че с Цветин нямат родни деца.

Ето какво написа по този повод водещата на предаването Петя Дикова:

В работата ми понякога има интервюта, за които знам, че променят човешки животи. Просто го знам. Ей така, от телевизора. Благодаря на десетките зрители, които ми писаха през последните няколко дни след интервюто с Камелия. То не беше нито за бъдещи творчески планове, нито за жълтини. То говореше на половин милион българи – колкото са двойките с репродуктивни проблеми у нас. Дълбоко вярвам, че така трябва да се говори по теми, задушавани от стигма и предразсъдъци, каквито са репродуктивните проблеми и сурогатното майчинство.

Ето няколко акцента от разговора с Камелия.

"Бях на 38, когато поисках да стана майка. Забременях веднага, още от първата инвитро процедура. Така се случи, че на рутинен преглед, 3 месеца по-късно, трябваше всичко да приключи и вече тази радост да не е в мен. И тогава се отвори моята врата на ада!“

"Наранявали са ме. Да ти казват зад гърба, че си "бездетен“ и "Той защо я търпи, тя така или иначе е по-стара и не може да му роди деца…“ (тръпки ме побиха като го чух, не можеш да повярвам, че Камелия – звездата, обожаваната, красавицата – говори така и се питах колко силна трябва да е Камелия и колко силна трябва да е любовта им с Цветин, за да преминат през кошмара на хорската нетактичност? Тя продължи:

"Пътят ми беше дълъг и тежък, но не се отказах да вървя. Минах през много борби, разочарования, загуба на време и пари. Правилният път дойде, когато приех себе си с това, че не мога да стана майка по този начин, но мога да стана майка.“

"Бях и лъгана, бях и ограбена, защото в България нямаме закон за сурогатство. Защо при тази демографска криза да не могат да се раждат повече българчета? В България е нужно да се обясни на хората, че не жена си продава детето, а това е една "утроба под наем". Това не е против Бог и не е вярно, че "Господ така е решил“. Живеем в ново време.“

Вярвам, че никой няма право да те пита защо имаш или защо нямаш деца. Има теми, за които мъдрият български народ е казал: "Такива работи не се питат“. Но вярвам, че точно по този начин трябва да се говори на чувствителни теми – защото така се дава кураж на други в сходна ситуация, а и така се образова публиката. Затова благодаря на Камелия, че беше гост в студиото на COOLt на рождения си ден. Благодаря й, че е толкова болезнено откровена и дава пример. Тя е такава и затова е Камелия. А аз й пожелавам още от сладката умора, за която говори с такава любов. Вече са четирима – заслужено щастие, чакано 17 години.


