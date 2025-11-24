ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Петя Дикова към баща си: Готов ли си да живееш за мен? Отиди, моля те, на преглед
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58Коментари (0)1517
©
Петя Дикова трогна хиляди в социалните мрежи с искрено послание към баща си – Сашо Диков. Тя публикува тяхна обща снимка от фотосесия, заснета като част от кампанията "Остани до мен, татко“, която тази година е част от инициативите на Movember у нас. Световното движение, провеждано всяка година през ноември, е насочено към мъжкото здраве и подчертава значението на превенцията и ранната диагностика на рака на простатата.

В емоционалния си текст Петя се обръща към Сашо Диков с молба, която е едновременно лична и с обществена значимост – да се погрижи за здравето си, за да бъде още дълго време до своето семейство.

"Готов ли си да живееш за мен?“

В писмото си тя пише:

"Мили тате,

сигурно като всеки родител си готов да умреш за мен, но готов ли си да живееш за мен?“

Тя моли баща си да отиде на профилактичен преглед, за да могат да имат повече време заедно – да споделят разговори, съвети, смях и семейни моменти, които изграждат връзката им.

"Моля те, върви на преглед, за да имаме повече време заедно – за да мога да виждам ‘Tati calling’, за да мога да искам съвет… Искам да си здрав, за да помниш и разказваш какво е било преди нас…“

Дикова припомня, че нейният дядо – Ангел – е починал от рак, когато брат ѝ е бил само на 4 години. Сега нейният собствен син е на същата възраст, а тя иска той да помни дядо си.

"Направи го за мен или за него.“

С много нежност и откровеност Петя моли баща си за необичаен, но най-ценен подарък:

"Тате, ние с теб никога не сме били много добри в подаръците, но тази Коледа те моля да ми подариш това изследване… Подари ми това време, за да имаме повече време заедно.“


Още по темата: общо новини по темата: 2358
24.11.2025 Дара Екимова: Да, новината за мен и Искрен е истина!
23.11.2025 Нова звездна двойка се роди в България
23.11.2025 Димо Алексиев потъна в дългове
23.11.2025 Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
23.11.2025 Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чувствам обвързана
23.11.2025 Папи Ханс с жест към Деси Слава
предишна страница [ 1/393 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина легендарен актьор
08:00 / 24.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Днес навърши 42 години
19:01 / 23.11.2025
Димо Алексиев потъна в дългове
17:18 / 23.11.2025
Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
17:05 / 23.11.2025
Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чув...
16:57 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
09:48 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: