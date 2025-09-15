ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Петя Дикова: Още помня как те водех за малката ръчичка до прага на детската градина
Този път сълзите не бяха в твоите очи, синко, бяха в моите. Това е един от уроците по родителство, които не ти преподават - как да посрещаш всеки нов етап “като голям човек" – зряло и без сълзи.
Днес с тати искаме да ти кажем само едно - гордеем се с теб и винаги ще сме насреща. На добър час, Саше!", написа Петя Дикова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1289
|
|предишна страница [ 1/215 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Новата водеща на БНТ се оказа много познато лице
20:05 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Мечка се разхожда по улиците на Ловеч
13:25 / 15.09.2025
Връхлита ни нова порция магнитни бури
10:10 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Колоритен бизнесмен с пиперлив език днес става на 69
08:51 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS