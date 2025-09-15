Петя Дикова: Още помня как те водех за малката ръчичка до прага на детската градина

© Фейсбук "Още помня как те водех за малката ръчичка до прага на детската градина. Как ме търсеше с големите си насълзени очички, как ми махаше през оградата. Тази сутрин, синко, ти пое към първата си класна стая спокоен, уверен и готов за всичко ново, което предстои.



Този път сълзите не бяха в твоите очи, синко, бяха в моите. Това е един от уроците по родителство, които не ти преподават - как да посрещаш всеки нов етап “като голям човек" – зряло и без сълзи.



Днес с тати искаме да ти кажем само едно - гордеем се с теб и винаги ще сме насреща. На добър час, Саше!", написа Петя Дикова.