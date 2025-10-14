ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко
Икономическият министър подчерта, че партньорството между държавното дружество към Министерството на икономиката и индустрията и японската "Мейджи“ е отличен пример за взаимно доверие и споделени ценности, които допринасят за устойчивото развитие на двустранните икономически отношения.
Благодарение на сътрудничеството българското кисело мляко се разпознава вече от близо 95% от японците, като над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко, стана ясно по време на срещата.
На нея бе изтъкнато още, че над петдесет годишното сътрудничество с "Мейджи“ е довело до разпознаваемост на бранда "Българско кисело мляко“, не само в Япония, но и в други азиатски държави.
Г-н Матсуда благодари за доброто сътрудничество и посочи, че развитието на отношенията между компаниите е приоритетно. Той подчерта, че "Мейджи" вече над 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар, именно под името "Българско кисело мляко", с което популяризира страната ни.
Акцент в срещата бе поставен и върху стратегическо партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за създаване на съвместна научноизследователска и развойна дейност, чрез изграждане на съвместна лаборатория. Очаква се лабораторията да бъде открита през първата половина на 2026 година, а основната й цел ще бъде да изучава ползите от традиционното българско кисело мляко. "Това подчертава ключовата роля на "Мейджи" за промотирането на българския продукт", отбеляза министърът.
Г-н Яо от своя страна потвърди, че откриването на съвместния изследователски център у нас за "Мейджи" е изключително важно.
Беше посочено, че сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а обхваща съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект на киселото мляко и създаването на технологии за производството.
Meiji е най-големият производител на млечни продукти в Япония. Продуктовият асортимент включва прясно мляко, кисели млека, сладоледи, сирена и други млечни продукти, както и разнообразни здравословни храни и напитки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025
Важните изследвания след 45 г., които могат да ни спасят живота
10:50 / 13.10.2025
Удря ни силна магнитна буря
10:42 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Остър недостиг в тази сфера, въпреки заплатата от 6000 лева
09:19 / 12.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS