|Пет дни ергенка яде здравословно, а два дава на душата
"5 дни в седмицата тренирам и се храня супер здравословно, а през останалите два ям, каквото ми иска душата, и не броя калориите. Резултатът от този режим ме удовлетворява напълно", сподели ни лъчезарната дама.
И допълни, че все още не е успяла да гледа епизоди от новия сезон на "Ергенът" – предаването, с което нашумя през 2022 г. Силно се надявала обаче в шоуто на Би Ти Ви този път да са влезли стойностни жени, а не кифли, пиянки и златотърсачки.
