Павел се контузи в "Игри на волята"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:37
Павел Николов показа в инстаграм неприятна рана на ръката си, придружена с шеговит коментар. 

"Доста хора ми писаха с въпрос каква е тази лепенка на ръката ми последните два епизода... Ами да си водещ е не по-малко опасно от това да си участник", написа той.

Снимката разкрива дълбок порез на дясната му ръка, който очевидно е получил по време на снимките на риалити формата. Водещият не уточнява как точно се е наранил, но по всичко личи, че инцидентът не е повлиял на доброто му настроение, пише "България Днес".


