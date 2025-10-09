ЗАРЕЖДАНЕ...
|Павел се контузи в "Игри на волята"
"Доста хора ми писаха с въпрос каква е тази лепенка на ръката ми последните два епизода... Ами да си водещ е не по-малко опасно от това да си участник", написа той.
Снимката разкрива дълбок порез на дясната му ръка, който очевидно е получил по време на снимките на риалити формата. Водещият не уточнява как точно се е наранил, но по всичко личи, че инцидентът не е повлиял на доброто му настроение, пише "България Днес".
