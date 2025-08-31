Патрашкова блесна с екстравагантни очила, цената им е зашеметяваща

© С авангардни слънчеви очила се е обзавела Кристина Патрашкова.



Популярната журналистка и панелистка в предаването "На кафе" публикува снимка от ваканция в Гърция, на която бе с нещо като каска на главата. Оказа се, че това са слънчеви очила от новата колекция на "Кристиан Диор". Моделът се продава единствено в Париж, а цената му е около 800 евро. Очилата са вид козирка и предпазват от слънчеви изгаряния почти половината лице.



Патрашкова беше във ваканция почти месец, но сега вече е в София и се подготвя за новия есенен сезон.