© виж галерията Холивудската звезда Катлийн Търнър направи рядка публична изява, присъединявайки се към благотворителната гала на Citymeals on Wheels в Ню Йорк. Актрисата, която днес е на 71 години, пристигна с инвалидна количка – но с топла усмивка и присъствие, които привлякоха възхищението на останалите гости и фотографите.



Катлийн изглеждаше елегантно в зеления кадифен тоалет, съчетан със спортни обувки и златни бижута. И излъчваше абсолютна увереност - тихо доказателство за силата и устойчивостта ѝ, въпреки десетилетията здравословни предизвикателства.



Номинираната за Оскар актриса отдавна е откровена за борбата си с ревматоидния артрит, хронично автоимунно заболяване, което причинява възпаление на ставите и постоянни болки. В интервю за Vulture тя описа колко сериозно е състоянието ѝ: "Трудно е да се опише нивото на болка, което това заболяване носи.“



Катлийн е диагностицирана в началото на 90-те години, на върха на славата си и в период, в който автоимунните заболявания в Холивуд бяха слабо разбрани и често обвити в стигма.



"Ревматоидният артрит ме застига в края на 30-те ми години. По това време имаше много малко публични познания за подобни състояния и дълго време бях принудена да се крия“, споделя още звездата.



Въпреки предизвикателствата, Катлийн продължава да се наслаждава на живота с решителност. "Ставам по-силна с всеки ден,“ категорична е тя.



Катлийн Търнър остава най-популярна с ролята си в приключенския филм "Романс за камъка“ (1984 г.), в който си партнира с Майкъл Дъглас, както и и продължението му "Перлата на Нил“ (1985 г.).



Актрисата сподели за екранната искра между нея и Дъглас в интервю за People през 2021 г.: "О, той предизвика в мен истински копнеж“ призна тя. "Имаше го това прекрасно сексуално напрежение… Когато наистина желаеш някого, а усещаш и, че е взаимно, не може да го имаш. Просто бе прекрасно.“



Катлийн участва и в няколко епизода на сериала "Приятели“. В него тя влиза в образа на бащата на Чандлър - Чарлз "Хелена Хандбъскет“ Бинг.