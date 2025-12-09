ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отрупаха Софи Маринова със злато
Маркови подаръци и ръчно направени изработки са били поднесени на Кралицата на фолка. Най-скъп на сърцето от всички е направеният от сина й Лоренцо. Той заедно с приятелката си са поднесли на Софи картина, направена със златни спрейове и отрупана с червени точки и сърце. Връчили й също маркови прибори, сред които и пепелник на прочут дизайнер.
Пиарът на Софи - Тодореско Неделчев, пък подарил на звездата комплект 24-каратови позлатени прибори за хранене. И той придружил подаръка си с инструкцията как да се мият правилно, за да запазят блясъка си.
Фризьорът Емилио Стефано пък връчи на Софи торта с тьмен черен фондан отгоре и украсена с ядливо злато под формата на венец и корона.
Различни видове прибори, маркови комплекти чаши и чинии са били дадени на Софи от родни звезди. Букетите били също в огромно количество.
Певицата Бони направи доста ефектен подарък - дамска вратовръзка с разноцветни кристали, които подхождат на различни тоалети. Обици, колиета, гердани и бижута също затрупали Софи. Тя даже ce пошегувала, че се почувствала като в бижутерски магазин.
Всяка вечер от изявите си в Арената Софи бе с различен тоалет. Самия рожден ден отбеляза с ефектна рокля в зелено. Тя й е подарък за 50-годишнината от дизайнерката София Борисова.
Слави Трифонов пък наел духова музика да изненада Софи и да й свири хороводни и всякакви балкански мелодии, научи "Телеграф".
