Отново заедно: Двама големи приятели се завръщат в киното

© Netflix обяви премиерна дата и първи кадри от дългоочаквания филм "The Rip", в който участват Мат Деймън и Бен Афлек. Лентата, режисирана от Джо Карнахан, ще излезе на 16 януари и включва още звезди като Стивън Йон (The Walking Dead). Сюжетът проследява екип полицаи от Маями, които попадат на милиони долари в изоставен склад, а впоследствие стават мишена на външни сили, което поставя на изпитание и тяхната взаимна лоялност.



Карнахан описва филма като вдъхновен от личната история на свой приятел – бивш шеф на тактическите наркотици в полицията на Маями – и отдава почит на класическите полицейски трилъри от 70-те години като Serpico и Prince of the City, предава БГНЕС.



С участието на Мат Деймън и Бен Афлек, "The Rip" проследява екип от полицаи в Маями, които попадат на милиони долари, скрити в изоставен тайник. Откритието бързо разклаща доверието между тях — особено когато външни сили разбират за размера на находката. Всичко започва да се поставя под съмнение — включително това, на кого могат да се доверят.



Мат Деймън и Бен Афлек са приятели още от началното училище, а сега ще пренесат това дългогодишно приятелство и на екран в нов проект за Netflix. Двамата отново ще работят заедно в криминалния трилър "The Rip“, под режисурата и по сценарий на Джо Карнахан (Narc, Smokin’ Aces). Към тях се присъединяват и актьорите Стивън Йон, Кайл Чандлър, Теяна Тейлър, Каталина Сандино Морено и Саша Кале. Филмът ще бъде продуциран от Artists Equity — студиото, основано от Деймън и Афлек през 2022 г., което поставя творците на първо място.



"Работата с Мат и Бен — и това да имам двама толкова различно талантливи режисьори едновременно като творчески партньори и ръководители на студиото — се оказа най-доброто от двата свята“, казва Карнахан пред Tudum. "Никога не съм имал по-лесно преживяване по време на снимките на филм. Те се погрижиха за мен изключително добре и подкрепяха решенията ми на всяка крачка.“



Деймън и Афлек се запознават като съседи в Кеймбридж, Масачузетс, и бързо стават неразделни. Както Мат си спомня в интервю при Конан О’Брайън през 2019 г., бъдещият Батман дори го защитил в училищен бой. "Спомням си, че това беше голям момент за мен“, разказа Деймън. "Той е човек, който ще се постави в лоша ситуация заради приятел. Това е истински приятел.“