|Отново майка на 36!
Самата тя обяви с нетърпение новината в социалните мрежи преди броени часове - докато още е в болничното легло и държейки ръката на Тъкър.
Актрисата сподели своя снимка с емоционално послание: "Е, направих го. Имам още едно бебе. Какво диво преживяване е раждането. Огромен респект към всички майки. Наистина е невероятно какво могат телата ни.“
Семейно щастие
36-годишната актрисата и 29-годишният спортист разкриха, че очакват още едно бебе в средата на изминалото лято - почти година след раждането на първото им дете.
Хъджънс се наслаждаваше на всеки момент от втората си бременност, като споделяше множество снимки пред своите последователи в социалните мрежи, които показваха как се променя тялото ѝ.
Подобно на първия път, в който стана майка, и сега Ванеса не съобщава пола и името на детето.
Една влюбена жена
Ванеса Хъджинс неведнъж е заявявала открито чувствата си към половинката си Коул Тъкър. И не пропуска да го поздрави за всеки повод – при това с най-мили думи.
Новината за втората ѝ бременност дойде седмица след като актрисата публикува мило свое послание по повод 29-ия рожден ден на Тъкър. Хъджънс сподели очарователна снимка – на която позират двамата и към която написа: "Честит рожден ден на най-добрия ми приятел, любим и партньор в живота. Ти си всичко за мен!“
"Ти си най-добрата мама, благодаря ти,“ отговори на свой ред Тъкър в коментарите, пише ladyzone.
Двойката сключи брак през декември 2023 г. в Мексико. Хъджинс сподели за този прекрасен момент от живота си в интервю за Vogue. "Написването на сватбения ми обет беше важно за мен. Бих казала на всички: Напишете собствените си обети и ги прочетете. Това е най-красивото нещо в една връзка - да бъдеш открит пред всички и да обявиш любовта си."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2399
|предишна страница [ 1/400 ] следващата страница
