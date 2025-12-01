ИЗПРАТИ НОВИНА
Отново майка на 36!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09
©
Ванеса Хъджънс отново стана майка! 36-годишната актриса и певица посрещна второто си дете със съпруга си, професионалния бейзболист Коул Тъкър. 

Самата тя обяви с нетърпение новината в социалните мрежи преди броени часове - докато още е в болничното легло и държейки ръката на Тъкър.

Актрисата сподели своя снимка с емоционално послание: "Е, направих го. Имам още едно бебе. Какво диво преживяване е раждането. Огромен респект към всички майки. Наистина е невероятно какво могат телата ни.“ 

Семейно щастие

36-годишната актрисата и 29-годишният спортист разкриха, че очакват още едно бебе в средата на изминалото лято - почти година след раждането на първото им дете. 

 

Хъджънс се наслаждаваше на всеки момент от втората си бременност, като споделяше множество снимки пред своите последователи в социалните мрежи, които показваха как се променя тялото ѝ.

Подобно на първия път, в който стана майка, и сега Ванеса не съобщава пола и името на детето.

Една влюбена жена

Ванеса Хъджинс неведнъж е заявявала открито чувствата си към половинката си Коул Тъкър. И не пропуска да го поздрави за всеки повод – при това с най-мили думи.

Новината за втората ѝ бременност дойде седмица след като актрисата публикува мило свое послание по повод  29-ия рожден ден на Тъкър.  Хъджънс сподели очарователна снимка – на която позират двамата и към която написа: "Честит рожден ден на най-добрия ми приятел, любим и партньор в живота. Ти си всичко за мен!“

"Ти си най-добрата мама, благодаря ти,“ отговори на свой ред Тъкър в коментарите, пише ladyzone.

Двойката сключи брак през декември 2023 г. в Мексико. Хъджинс сподели за този прекрасен момент от живота си в интервю за Vogue. "Написването на сватбения ми обет беше важно за мен. Бих казала на всички: Напишете собствените си обети и ги прочетете. Това е най-красивото нещо в една връзка - да бъдеш открит пред всички и да обявиш любовта си."


