Отнета книжка? Коцето пак подкара поршето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:10
Как перка с новото си жълто "Порше" се пусна в подкаст, излязъл в неделя, певецът Константин. Това озадачи мнозина, защото се смяташе, че след гонката със сина на Тони Стораро книжката на Коцето е отнета. Съществува и вариант каченото видео да е от преди инцидента.

"Най-добре карам валяк". Това разкрива в подкаста Константин. В клипа той прави показно на новото си жълто порше кабриолет турбо, с което фучи по пътищата около къмпинг Нестинарка, където строи огромна къща на брега в холивудски стил.

Случайно или не, певецът набляга, че кара със 70-80 км/ч, иначе "ставало опасно". "Не се състезавам. Имам някои колеги като Емрах, които се бият, надпреварват се...", разграничи се от малкия син на Тони Стораро певецът.

В момента бившият на Райна събира погледите с жълтото порше, което явно е топмоделът на родните турбогъзари. Коцето обаче изненадващо признава, че... жена му мразела спортния автомобил. "Бил й като каруца", недоволства изпълнителят.

За никого в съсловието не е тайна, че най-голямата страст на Коцето са колите. Толкова голяма, че затъмнява дори пословичната му слабост към нежния пол. Певецът отрано разбрал, че за да сваля мацките, са му нужни возила "пичеловки". След някои от тях се обръщала цяла България, а на девойките им омеквали краката от възхищение.

Освен цял автопарк Коцето "завъдил" и няколко нисана, като в един момент даже имал два напълно идентични, черни на цвят и с един и същ номер!

Историята на един от нисаните му заслужава специално внимание. Всенародният любимец издава, че преди да му я докарат от Германия, в нея се возил... министър. "Беше министър на провинция Тюринген, доколкото помня. На 6 месеца я купих. В Германия си сменят колите на 6 месеца", напомня за високия немски стандарт Коцето.

Когато влязъл във "ВИП Брадър", спомня си изпълнителят, пак бил обсебен от лъскав автомобил - джип беемве в цвят вулкано. Бълнувал и наяве за него и даже "надул главата" на други двама герои от риалитито - покойните Дим Дуков и Митьо Пищова.

"Паричките от победата ми стигнаха точно да си купя този джип. Рискувах, но си заслужаваше!", връща лентата назад Коцето.

Като "спортистче от "Подуяне" той се хвали, че можел да кара не само валяк. "И багер съм карал, малко по-трудно е, но се справям", доверява певецът.

Най-актуалното предизвикателство пред Коцето в момента са дроновете. Признава си обаче, че доста време му се опъвали. Но упорството му си свършило работата и сега бившето гадже на Пилето на фолка се справял почти "на шест" с тяхното управление, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 1748
предишна страница [ 1/292 ] следващата страница






