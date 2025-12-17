ИЗПРАТИ НОВИНА
Отнеха титлата на "Мис Финландия" заради снимка
© Х
Титлата на представителката на Финландия на проведения миналия месец във Тайланд конкурс "Мис Вселена“ беше отнета.

Причината е снимка на Сара Дзафце в социалните мрежи, на която си дърпа ъгълчетата на очите, съпроводена с текст "хранене с китаец“, възприети като расистки, съобщи BBC.

Позата с дръпнати настрани очи се възприема като неуважителна към източноазиатците.

Публикацията предизвика негативни реакции в Япония, Южна Корея и Китай срещу 22-годишната актриса и дори срещу националния превозвач на страната ѝ – Finnair.

Финландският премиер Петери Орпо също се намеси и обяви, че подобни жестове са "безразсъдни и глупави“ и че последвалият спор е "вреден“ за страната.

Дзафце се защити като обяви, че жестът е нейна реакция на главоболие по време на вечеря. По думите ѝ нейна приятелка е добавила обидния надпис към публикацията от 11 декември без нейно съгласие.

"Това по никакъв начин не беше моето намерение... Едно от най-важните неща за мен е уважението към хората, техния произход и различия“, написа тя в публикация в Instagram.

Извинението ѝ обаче предизвика критики, някои го определиха като неискрено, предвид факта, че е написано на фински.

Един от коментарите гласи: "Това беше неуместно, азиатците не са ви направили нищо... Все още сме разочаровани от вас.“

Двама десни депутати във Финландия – Юхо Еерола и Кайса Гаредеу, публикуваха снимки, на които имитират жеста на Дзафце, за да покажат подкрепата си за кралицата на красотата.

Публикациите бяха премахнати след негативна реакция, пише bTV. Еерола се извини, добавяйки, че смята, че на Дзафце е било наложено "непропорционално сурово наказание“.

Финландският премиер осъди действията на депутатите като "детски“, добавяйки, че законодателите трябва да дадат пример за правилно поведение.

Finnair заяви пред обществения радиотелевизионен оператор Yle, че противоречията са засегнали компанията и че е имало призиви към туристите да бойкотират Финландия.


