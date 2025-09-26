ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Откриха сериозни нарушения в "Ергенът: Любов в рая"
От началото на сезона до СЕМ са постъпили 70 жалби от зрители, всички с критично съдържание. Сигналите включват реклама на хазартен оператор, за която регулаторът е сезирал НАП, както и коментари с расистки елементи. Част от тях са били заглушени от bTV, но случаят е описан в доклада, представен на заседанието на 25 септември, отбелязва БТА.
Особено остри реакции е предизвикал епизод от 15 септември, в който участниците, по бански костюми, са играли на плажа игра с мокри гъби, използвайки телата си вместо ръце. Според експертите сцените имитират сексуални позиции и нарушават чл. 10, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, тъй като накърняват добрите нрави.
Пролет Велкова коментира, че досега не е имало толкова сигнали по отношение на съдържание. По думите ѝ този формат пропагандира безпросветие, лош вкус, фалшиви ценности, порочни модели на поведение.
Според Къдринка Къдринова този тип предавания, в които се залага на низките човешки страсти и се търси някакъв ефект върху публика, която е податлива на такива влияния, е крайно деструктивно за цялото ни общество.
Габриела Наплатанова подчерта, че шоуто е позиционирано след 22:00 ч., за да бъде ограничен достъпът на деца, но предупреди, че съдържанието се разпространява в социалните мрежи и влияе на младата аудитория. Тя призова за инвестиции в по-качествени формати.
Скандалът около "Ергенът: Любов в рая“ показва за пореден път колко тънка е границата между забавление и публично съдържание, което може да навреди на зрителите, особено на по-младите. Макар предаването да е излъчвано след 22:00 ч., социалните мрежи размиват часовите ограничения – провокативните сцени и реплики достигат до деца и тийнейджъри, които са силно възприемчиви към подобни модели на поведение.
Вместо да се инвестира в предавания, които изграждат ценности и култура, някои телевизии избират шокиращи формати, залагащи на скандал и ниски страсти, защото те бързо носят рейтинг. Това поставя въпроса – къде е границата на свободата на медиите и доколко регулаторът може и трябва да се намесва, за да защити обществения интерес.
Рискуваме да се превърнем в общество, в което вулгарното и сензационното измества качественото съдържание, а това има дългосрочни последици не само за медиите, но и за културата и ценностите на бъдещите поколения.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1446
|
|предишна страница [ 1/241 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гришо е във вихъра си, но не в тениса
14:57 / 26.09.2025
Мишо Белчев с прекрасна сватба на сина си
12:09 / 26.09.2025
Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички бълг...
09:32 / 26.09.2025
Вече и татуировките им са еднакви
09:24 / 26.09.2025
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS