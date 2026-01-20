ЗАРЕЖДАНЕ...
|Освен със зрителите тя направи емоционално сбогуване и с колегите си
"Лилавият цвят се свързва с интуицията, духовното израстване и търсенето на смисъл… В десетката сте, любими мои!
Благодаря на екипа на "Под прикритие“ за тази красива изненада! Обичам ви много - ВСИЧКИ! Благодаря за споделените моменти и съм безумно щастлива, че извървях не малка част от живота си с вас - хора, които обичат работата си; които са прекрасни професионалисти и които правят ВСИЧКО по силите си, за да могат актьорите да работят спокойно! Благодаря ви! Съхранете се! Обичам ви!", написа Темелкова към снимка в Instagram.
Въпреки че слага край на един важен етап от живота си, Йоанна продължава напред щастлива.
"Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!", сподели Темелкова за бъдещите си планове, цитира actualno.
