Остана само един жив съпруг на Лили Иванова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18
©
Истината е, че българската легенда има три официални брака, както и още публични връзки с известни музиканти. Но Лили Иванова никога не е крила, че в сърцето ѝ е успял да се настани само един-единствен мъж и това е нейният втори съпруг - композиторът Иван Пеев, който си отиде от този свят през 2018 година.

Техният брак е предшестван и донякъде провокиран от любовната история на Здравко Радоев и Лили. Пианистът и певицата се залюбват малко преди примата да се срещне с Иван Пеев, но докато е все още омъжена за първия – д-р Георги Павлов от Перник, когото твърди, че никога не е обичала.

Баща на Иван Пеев е професор по солфеж в Консерваторията, майка му е цигулар. Той е изтънчен и образован, обаятелен и талантлив. Лили го чува и вижда как свири на пианото и онемява. Веднага стават любовници, а тя го нарича "единственият мъж, който е значел нещо за мен“.

"Всички мъже сравнявам с Ванко, той беше аристократ", пише естрадната прима в биографичната си книга "Истината". А в телевизионно интервю обичаната певица признава: "Той е моята консерватория, учил ме е на много неща. Баща му е професор, дядо му е свещеник, майката е цигуларка, аристократи хора. Искам да му пожелая много здраве и да му благодаря за това, което е създал в мен, а именно певицата, човекът работяга... Ние сме прекрасни приятели както с него, така и с неговия син. Обичам да показвам моето уважение към хора, които го заслужават", признава Лили, докато Иван Пеев е все още жив. Любимият й Ванко почина през ноември 2018 г.

Лили все още е омъжена за Иван Пеев, когато започва да върти любов с Янчо Таков. Запознават се на парти в апартамента му на "Оборище“ 33. По-късно певицата ще отрече, че е била влюбена в него. Но не слуша Ванга, която я предупреждава да не се омъжва за сина на партийния функционер Пеко Таков. Кумата Людмила Живкова забравя букета за венчавката, а месеци след сватбата Янчо, който вече е завършил архитектура, отива войник. След казармата той възстановява навиците си на бохем и плейбой.

"Лили винаги имала свой живот, невъзможен за споделяне с другите“, оправдава се преди години той. Таков от години не е коментирал краткото си съжителство с певицата, за което и двамата не искат да си спомнят. Той е единственият все още жив съпруг на Лили Иванова, която се е зарекла, че ще надживее всичките си бивши.

Илия Караянев – Личо Стоунса, българският Джими Хендрикс, е следващият в сърцето и леглото й. Най-добрият китарист на Пловдив обаче започва да пие яко, след като оцелява в самолетната катастрофа през 1971-а. Янчо Таков бързо усеща, че отношенията на съпругата му с нейния музикант са повече от служебни. Не е ясно дали с негово съгласие или против волята му викат Личо Стоунса в Държавна сигурност и му предлагат да се раздели с Лили – в замяна ще може без проблемно да напусне България, а това е негова стара мечта.  

След развода с Янчо Таков блокират песните й в радиото, повечето от ангажиментите й са анулирани, концертите й намаляват брутално, пише HotArena. 

Следващият в списъка на Лили е Асен Гаргов. Двамата изкарват заедно цели 16 години. Авторът на хитовете й "Детелини“, "От любов да умра“, "Целувай ме“ казва, че с времето тя е ставала все по-дребнава, вечно е мислела за пари и не е търпяла критики. Гаргов постепенно започва да приема отношенията им за даденост. Той я изоставя заради друга, а тя не му прощава до последния му дъх на 7 август 2017 г.

После настъпва времето на Чочо Владовски. Според един от музикантите й, Чочо спи с Лили още във вечерта на първото му гостуване в дома й. Тя винаги казва много ласкави думи за Владовски, но и той, като предишните й мъже, е пленник на алкохола. Брат му Трошан я нарича "бабичката“ - Чочо е по-млад със 17 години от Лили, но въпреки това умира още на 10 декември 2006 г.


