Още в първия епизод на "Traitors: Игра на предатели" започват "убийствата" на участници
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:21Коментари (0)432
На 16 и 17 септември (вторник и сряда) от 20:00 ч. bTV ще потопи зрителите в загадъчния свят на "Traitors: Игра на предатели“ с дългоочакваната премиера на първите два епизода от най-мистериозната игра в българския ефир. Величественото имение, обвито в тайни и символи, ще отвори врати и ще се превърне в арена на психологически битки и стратегически решения, в която 25 популярни личности ще трябва да се изправят пред изпитания на доверието, каквито не са очаквали.

"Добре дошли на едно от най-красивите и загадъчни места на България – река Дунав. Тук решенията ще взимате вие и всяко ваше решение ще има конкретни последствия“, са първите думи на водещия Владо Карамазов към участниците.

Още с прекрачването на прага на имението на тайните те ще влязат в сърцето на играта и най-важния и съдбоносен момент – церемонията по определянето на "предателите“ на кръглата маса. Зрителите ще станат свидетели на първите реакции – на предателите, на праведните, както и на зараждащите се съмнения между участниците. От този момент доверието ще бъде подложено на изпитание, а всяка усмивка може да крие стратегия или измама.

Всяка нощ "предателите“ ще се събират на таен конклав, на който ще "убиват“ останалите играчи един по един. Ролята на "праведните“ ще е да разгадаят кои са "предателите“ и да ги прогонят от играта преди те първи да ги елиминират. Ако на финала остане дори един "предател“, той или тя ще прибере натрупания награден фонд, който може да достигне до 150 000 лева, а за "праведните“ няма да остане и стотинка. "Праведните“ няма да знаят нито кои са "предателите“, нито колко са, нито какво правят, нито кога ще ударят…

Още в първите минути 25-та играчи ще бъдат предизвикани от водещия да се разпределят по "двойки на доверието“. Това няма да остави никого равнодушен и ще се превърне както в основа за бъдещи съюзи, така и в поле на напрежение и сблъсъци. Кой от участниците ще остане сам, "отлъчен“ от всички останали, и каква ще е съдбата му, предстои да разберем във вторник от 20:00 ч.

С началото на играта "праведни“ и "предатели“ предстои да се изправят и пред първата си мисия, в която ще играят като един отбор. В нея те ще се превърнат във воините на Одисей и ще трябва да дърпат огромен дървен Троянски кон по черен път с дължина 1 км. Дали участниците ще успеят да преодолеят вече посетите съмнения помежду си, за да се обединят в името на победата и спечелването на първата сума от наградния фонд, или ще допуснат разделението да ги провали?

Още в първата вечер "предателите“ ще се съберат за първи път на конклав, разкривайки самоличностите си един пред друг и за да извършат първото си "убийство“ – директно тайно отстраняване на "праведен“. Тримата предстои да положат и клетвата си за "вярност“, а каква ще бъде причината между тях моментално да се прокраднат различия относно стратегията и посоката на играта, зрителите ще научат в ефира на bTV.


