ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Още преди да започне култово риалити зрителите вече са възмутени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:42Коментари (0)363
©
Където има риалити, има и конфликти. А къде могат да бъдат по-горещи и напрегнати, ако не в кухнята на шеф Виктор Ангелов? И тази година предаването "Hell's Kitchen" ще предложи много екшън - това издава и самата първа реклама на сезона. Освен талантливите чуждестранни участници, в Кухнята на Ада ще видим отново и отбора на знаменитостите, които ще покажат уменията си в кулинарията. Или поне на това се надяват зрителите, които останаха разочаровани, след като разбраха името на първата известна личност в предстоящото издание. 

В звездния отбор на "Hell's Kitchen" тази година влиза една дама, която в шоубизнес средите стана известна като едно от "пиленцата от Монако". "С лукс в кръвта и огън в тигана, Нина зарязва луксозния живот и оставя знаменитостите от хайлайфа зад гърба си, за да докаже, че има място в звездния отбор на Hell’s Kitchen 8", разкриха от продукцията в социалните мрежи само преди няколко дни. 

За значителна част от публиката този избор е ясен сигнал, че продукцията продължава да търси ефектни образи и лайфстайл блясък чрез скандални известни личности, вместо да постави акцента върху реалните кулинарни способности. Ако сте следили миналогодишният сезон, няма как да не се сетите за драмата около Светлана Гущерова, Миглена Каканашева - Мегз и Джулиана Гани.

Важно е да се отбележи, че недоволството не е насочено лично към участниците. Критиката е към тенденцията – кулинарният елемент все по-често да остава на заден план за сметка на лични истории, демонстрация на лукс и търсене на конфликт.

Някои смятат, че "че предаването е интересен микс между риалити и кулинарни предаване", акцентирайки върху първите сезони, които "имаха своя чар". Недоволството се изразява основно в кастинга, определящ знаменитостите, като не липсват коментари, в които зрителите ги наричат "псевдо" известни.

Остава открит въпросът дали продукцията ще се вслуша в гласа на своята публика, или ще продължи да залага на шум и провокации. А ние очакваме обявяването на следващите имена, пише actualno.

Първите двама участници вече са известни - рапърът Тото и Нина от пиленцата от Монако


Още по темата: общо новини по темата: 3332
11.02.2026 Орлин Павлов за "Брънч за начинаещи": Мисля, че хората ще успеят да се откъснат от реалността
11.02.2026 Пари, много пари при четири зодии днес
11.02.2026 Ето кога стартира играта, превърнала се в световна сензация
11.02.2026 Една от пробивните ни певици бе заплашена със съобщение
10.02.2026 Шакира падна на сцената по време на концерт
10.02.2026 Посегнаха на приятелката на Устата
предишна страница [ 1/556 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
09:15 / 11.02.2026
Бивш кмет на Пловдив с личен поздрав към Богомил Грозев: Честито ...
22:12 / 10.02.2026
Д-р Томова с интересни факти за китайската Нова година
22:27 / 10.02.2026
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:17 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Санирането на сградите
Мачове на България за Купа "Дейвис"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: