|Още едно бебе е на път в семейството на Башар Рахал?
Преди дни Башева пусна видео в социалните мрежи, в което ясно се вижда наедрялата ѝ фигура. Това ще бъде второ дете за нея и четвърто за 51-годишния Башар Рахал.
За разлика от първата си бременност, сега актрисата видимо е качила килограми, което не остава незабелязано от феновете и медиите. Наблюдателни почитатели забелязаха промяна още преди две седмици – по-заоблено лице, селфита само до кръста, и липса на пълноразмерни кадри. Сега вече тя явно няма намерение да крие.
С второто си бебе Башева е забременяла най-много два-три месеца след раждането на първото, което означава, че Анди и бъдещото му братче или сестриче ще бъдат почти връстници, твърдят от Блиц.
Двойката все още не е направила официално изявление, но видеото с бременното коремче говори достатъчно. Пожелаваме на бъдещите родители леко и щастливо продължение на това семейно приключение!
