Още една звездна двойка се раздели и то драматично

© Една от участничките в риалитито "Хелс китчън" Цвети Миленова публикува емоционално видео и споделя за сериозни проблеми със своята половинка Патрицио.



"Здравейте, приятели. Искам да направя кратко видео за Патрицио. След като той продаде италианския ресторант, стана пълен алкохолик и наркоман, който не спира да тормози мен и моите приятели. Нон-стоп качва някакви пълни тъпотии и не само - мен непрекъснато ме обижда навсякъде, където и да отидем. Появи се пиян в къщата на мои приятели, докато аз бях до магазина. Влизам във входа и започва да ме налага с шамари, като ме бута на земята."



Патрицио, от своя страна, също ѝ отговори:



"Здравейте, приятели! Искам да ви кажа как ми е гадно – вчера колко съм плакал заради Цвети. Защото един ден виждам някои чатове как си пише с други мъже и вчера вечер отивам при нейни приятели. Направо съм учуден. Не съм очаквал такова нещо. Тя е една миличка и сладка... а тя е като всички други – всички, които са гадни. Нямам думи!", заявява той.



Обвинява я, че е изпращала интимни снимки на различни мъже, за да търси внимание.



В други сторита Патрицио показва как събира багажа ѝ в торби за боклук, оставя ги пред вратата и заявява: