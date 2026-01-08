ЗАРЕЖДАНЕ...
|Още една звездна двойка се раздели и то драматично
"Здравейте, приятели. Искам да направя кратко видео за Патрицио. След като той продаде италианския ресторант, стана пълен алкохолик и наркоман, който не спира да тормози мен и моите приятели. Нон-стоп качва някакви пълни тъпотии и не само - мен непрекъснато ме обижда навсякъде, където и да отидем. Появи се пиян в къщата на мои приятели, докато аз бях до магазина. Влизам във входа и започва да ме налага с шамари, като ме бута на земята."
Патрицио, от своя страна, също ѝ отговори:
"Здравейте, приятели! Искам да ви кажа как ми е гадно – вчера колко съм плакал заради Цвети. Защото един ден виждам някои чатове как си пише с други мъже и вчера вечер отивам при нейни приятели. Направо съм учуден. Не съм очаквал такова нещо. Тя е една миличка и сладка... а тя е като всички други – всички, които са гадни. Нямам думи!", заявява той.
Обвинява я, че е изпращала интимни снимки на различни мъже, за да търси внимание.
В други сторита Патрицио показва как събира багажа ѝ в торби за боклук, оставя ги пред вратата и заявява:
