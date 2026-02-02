ИЗПРАТИ НОВИНА
Още една звездна двойка от богаташи на хоризонта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:59
©
Асът по автомобилни състезания Люис Хамилтън се среща с американската риалити звезда Ким Кардашиян, потвърдиха от The Sun. Майката на четири деца и седемкратният световен шампион от Формула 1, се насладиха на интимна вечеря и масаж за двойки като част от романтичното им уикенд бягство във Великобритания. 

45-годишната Кардашиян долетя от Лос Анджелис с частния си самолет на стойност 100 милиона паунда, за да прекара вечер с 41-годишния Хамилтън. Според изданието тя е пристигнала с огромна купчина от багаж за краткия си престой в ексклузивното имение Естел в Котсуолдс, като трима бодигардове охранявали двойката.

Запознати съобщиха, че им е било предоставено ексклузивно ползване на луксозния спа център в кънтри клуба в Уитни, Оксфордшир, преди да се нахранят в самостоятелна стая. Източник каза пред The ​​Sun: "Всичко изглеждаше много романтично. Ким и Люис се възползваха от всички предлагани удобства.“

Седемкратният световен шампион Луис познава Ким от години и е бил близък с бившия ѝ, рапърът Кание Уест - Йе.

Става ясно, че Ким Кардашиян е кацнала на 31 януари следобед на летище Оксфорд, където две коли - едната за багажа ѝ - чакаха, за да потеглят към имението Естел. Час по-късно Люис, който кара за италианския отбор Ferrari, пристигна в имота, включен в списъка на защитените забележителности от втора категория, с хеликоптер, нает от лондонското хеликоптерно летище Батерси.

Очевидец каза пред The ​​Sun: "Пристигането на Ким беше много скромно. Тя беше обградена от двама бодигардове и бързо влезе вътре. Час по-късно, около 16:00 часа, Люис кацна с хеликоптер и влезе вътре, където се събираха други гости.“

Вътрешни източници съобщиха, че двойката е споделяла стая в основната част на къщата. Те също така са се възползвали от ексклузивен достъп на спа центъра и басейна вечерта преди интимната им вечеря.

Източник добави: "Всичко беше пазено в пълна тайна - очевидно искаха да имат малко време само за тях двамата. Имението Естел е невероятно място за среща, толкова е луксозно и бляскаво.“

Както Ким, така и шампионът от Формула 1 успя да запази мълчание, като и двамата не споделиха нищо от романтичното им бягство в социалните мрежи. На сутринта, 1 февруари, той беше забелязан да използва фитнеса и да се разхожда из двора със сив анцуг с вдигната качулка. Малко по-късно двамата освободили стаята си около 11 часа сутринта и тръгнаха заедно с двете коли, с които Ким беше откарана от летището.

Случаен минувач сподели пред изданието: "Нямаше как да не забележите, че е тя - носеше около осем куфара, на които името ѝ беше гравирано отстрани.“

Приятелство или предателство?

Риалити звездата и Хамилтън се познават от повече от десетилетие, когато бяха снимани с тогавашните си партньори Кание Уест и Никол Шерцингер през 2014 г. на наградите "Мъж на годината“ на GQ в Лондон. 

"Меко казано, той е директен и откровен. Харесва ми това. Той е електризиращ във всичко, което прави.“

Люис Хамилтън за Йе

През 2015 г. Кание Уест кани пилота от Формула 1 да прекара Великден със семейството им. Именно тогава двамата се сближават чрез музиката – тема, която ги свързва отвъд публичния им имидж. По онова време Кание с ентусиазъм разказва как Хамилтън пуска своя музика в домашното му студио.

Същата година Хамилтън се присъедини към Ким Кардашиян и семейството ѝ и по време на фестивала в Гластънбъри, където Кание бе хедлайнър. В следващите години пилотът поддържа близки отношения и с останалите членове на фамилията – включително със супермодела Кендъл Дженър, с която се сприятелява, както и с майката на Ким – Крис Дженър. Още през 2019 г. Крис е забелязана в компанията на Хамилтън в боксовете на Гран При на Монако, а през 2024 г. Кендъл се присъединява към него по време на обиколка на Гран При на Маями.

 След раздялата на Ким Кардашиян с Кание Уест през 2021 г. тя и Хамилтън не прекъсват да поддържат контакт. Двамата дори получават отличия на наградите за новатори на Wall Street Journal – Хамилтън за приноса си към спорта, а Ким за успеха на бранда си за оформящо бельо Skims, която днес се оценява над 4,1 милиарда евро.

Последната публична поява на Ким Кардашиян и Люис Хамилтън заедно беше след новогодишното парти на Кейт Хъдсън в Аспен, Колорадо, като става ясно, че двамата са прекарали празника заедно, въпреки че си тръгват поотделно, пише Ladyzone.

През годините Хамилтън е свързван с редица известни жени, сред които и певицата Рита Ора. Най-дългата му публична връзка остава тази с бившата звезда на "Pussycat Dolls" Никол Шерцингер, продължила от 2007 до 2015 г.

Кардашиян, от своя страна, след развода си е свързвана с кратка връзка с NFL звездата Одел Бекъм – младши. Самата Ким откровено признава, че през август 2024 г. е съставила списък с цели 52 изисквания към бъдещ партньор.


