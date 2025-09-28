ИЗПРАТИ НОВИНА
Още една сватба в семейството на Цветанка Ризова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:36
Цветанка Ризова ожени доведения си син Явор в средата на септември. За щастливата новина сподели бащата на младоженеца – адв. Красимир Недев, в социалните си мрежи, като публикува снимка на младоженците и написа:

"От онези връзки, които наричаме кармични...

Две души, вече в едно – новото семейство Недеви.

Пазете и обгрижвайте любовта си, Елица и Явор“.

Под публикацията заваляха коментари и честитки за младото семейство: "Честито на младоженците! Нека животът им заедно да е изпълнен с мигове, изтъкани от любов!“ – пише приятелка на адв. Недев. "Щастие и благоденствие за младото семейство! Да остареят на една възглавница – лице в лице!“ и още стотици коментари написаха доброжелатели в интернет. 

Сватбата на Явор и Елица беше камерна – само с най-близки роднини и приятели. Булката бе пременена с къса бяла рокля, а косата ѝ бе събрана в елегантен кок. Младоженецът бе издокаран със сини дънки, бледорозова риза и черно сако. Според близки до семейството младите очакват дете и Цветанка ще се сдобие с още едно доведено внуче.

Това е втората сватба във фамилията за тази година. Припомняме, че ден преди Цветанка Ризова да закръгли 60 години – на 13 юли, тя се омъжи за втори път – за столичния адвокат Красимир Недев. С брака си журналистката се сдоби с нова свекърва, както и с доведени син, дъщеря и внуче. 

Синът на Недев – Явор, е на 31 години и се занимава с бизнес. Според данни от Търговския регистър неговата фирма "Непа Инвест“ ЕООД е регистрирана през 2024 г. и осъществява широк спектър от дейности – вътрешна и външна търговия, производство и продажба на промишлени и битови стоки, хранителни и селскостопански продукти, покупко-продажба, строеж, обзавеждане и отдаване под наем на недвижими имоти, лизингова и строително-монтажна дейност, транспорт и спедиция – както вътрешни, така и международни. Фирмата предлага също консултантски услуги, икономически анализи, инженеринг, маркетинг, както и представителство и агентство на местни и чуждестранни лица. 

Когато не се занимава с бизнес дела, Явор пътува по света заедно с вече съпругата си Елица, към която баща му се отнася като към родна дъщеря. Елица е от Сливен, а любовта между нея и Явор пламва през 2016 г. Оттогава досега двамата са обиколили десетки екзотични и романтични дестинации по света, сред които Тайланд, гръцкият остров Корфу, Амалфи, Париж, Виена и много други. Тя е завършила Университета за национално и световно стопанство със специалност "Икономика с чуждоезиково обучение“, пише "Ретро".


